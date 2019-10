¿Cómo hizo el hombre más rico de Europa para ganar más de 5 mil millones de dólares en tres días?

Virales de Facebook | Se hizo viral en Facebook la singular forma en la que una mujer de Nueva York festejó el haber pagado US$102.000 en préstamos estudiantiles después de seis años de trabajo y muchos sacrificios.

Mandy Velez, la protagonista de esta excepcional historia, decidió inmortalizar su momento de júbilo y satisfacción personal realizando una sesión fotográfica en un histórico cementerio de Manhattan, en el cual ‘enterró’ para siempre la pesada deuda que cargó sobre sus hombros en los últimos años.

La joven, vestida de negro como si realmente estuviera de luto, se tomó fotos en el cementerio de una iglesia, portando en sus manos unos globos metálicos que formaron la inscripción 102 K, en alusión a la cantidad de dinero que debió pagar por los préstamos que adquirió para poder estudiar en la universidad. Las imágenes que difundió en su cuenta de Facebook se hicieron viral y han sido compartidas por más de 250 usuarios.

“Es con un inmenso placer que anuncio la muerte de mis préstamos estudiantiles. El 2 de agosto de 2019, después de seis años, por fin los maté. Fue una muerte lenta, pero valió la pena cada parte de la pelea”, contó Mandy en su post de Facebook.

La joven explicó que en 2013 se graduó con una deuda de US$75.000 en préstamos estudiantiles, por lo que decidió mudarse a Nueva York para buscar un empleo que le permita obtener el dinero necesario para cumplir con sus obligaciones y gastos personales.

La felicidad de esta joven no tiene precio: después de seis años de intenso trabajo y muchos sacrificios, pagó la gran deuda que tenía por concepto de préstamos estudiantiles | Foto: Facebook / Mandy Velez

“Pero me hizo pagar más que el mínimo, lo que totalizó US$1.000 al mes. Fue como otro alquiler. Me tomé trabajos no basados en lo que realmente quería, sino en lo que me podría ayudar a sobrevivir. He hecho esto durante cinco años seguidos. Incluso después de un descanso durante este viaje me timaron como demonios y nunca perdí un pago”, comentó.

Mandy, quien se trazó como principal objetivo no deberle dinero a nadie más, decidió empezar a ahorrar para su futuro, ya sea para comprarse una casa propia o para formar una familia. “Quería estar libre de deudas a los 30 y estoy orgullosa de decir que he logrado mi objetivo dos años antes. De hecho, he matado a los últimos US$32.000 en ocho meses”, contó con orgullo.

Recordó, además, que durante mucho tiempo vivió con menos de un tercio de su sueldo mensual, y que tuvo que realizar otras actividades – como pasear perros y hacer de extra en programas de TV - para obtener más recursos y así cumplir con sus compromisos financieros.

La joven celebró en un cementerio de Manhattan la 'muerte' de sus préstamos estudiantiles. Las fotos que se tomó causaron sensación en las redes sociales | Foto: Facebook / Mandy Velez

“¿Ha sido fácil? No. ¿Vale la pena? Estoy sonriendo en un cementerio. Levantando los US$102.000 en mi espalda. Después de seis largos años, es hora de celebrar. Tengo mi vida de vuelta. He cambiado mi vida. He cambiado la vida de mi futura familia. He terminado el ciclo de literalmente “pagar” simplemente por querer un futuro mejor. Todo es mío ahora. Yo soy libre”, escribió la joven, cuya historia se ha convertido en todo un ejemplo para centenares de usuarios de Facebook.

“Mi esperanza es que mi historia inspire a la gente a decir “no más” de la mejor manera que puedan. Tal vez pueden estar enfermos y cansados y pagar su deuda si son capaces. Si lo puedes hacer, yo te apoyo. Tal vez sea votando por la política lo que hace que el sistema sea mucho más justo. Cualquier poco de acción, ayuda”, finalizó.