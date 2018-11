El peculiar mensaje en la etiqueta de cerveza que desata carcajadas en redes sociales

Las cervecerías artesanales se han dado cuenta que el etiquetado no solo les da una imagen de marca, sino que también puede servir como lienzo para ideas un poco más originales y que atraigan más al público consumidor. Ahora es común ver etiquetas que son auténticas obras de arte, pero también otras que han incorporado un poco de humor, como esta que se ha vuelto viral en Facebook.



Esta semana se ha vuelto viral en la red social Facebook la etiqueta de una cerveza que nos aconseja lo siguiente: "No dejes que esta cerveza sirva como inspiración para llamar a tu ex en un patético intento para que regrese contigo. Excelentes cereales y lúpulos murieron para hacer esta bebida. Muestra algo de respeto".

Se trata de la etiqueta de las cervezas que fabrica artesanalmente La Cabaña Brewing, una cervecería en Colombia que, por otro lado, hace muy bien en avisarnos de algunas de las propiedades de su bebida que ahora se ha vuelto popular. Su cerveza tiene el doble de alcohol que una común, sumando un porcentaje total de 8,3%.



Sin embargo, la cerveza hecha en Colombia no es que haya sido del todo original en su mensaje. En Facebook ya han advertido que se trata de una traducción de la etiqueta del Sauvignon Blanc 2012. "No dejes que esta botella te sirva de inspiración para llamar a tu ex en un intento patético de volver a estar juntos. Algunas uvas fantásticas han muerto en la creación de este vino. Muestra algo de respeto", reza la etiqueta que también se ha convertido en viral.