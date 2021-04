El último 3 de abril, la pequeña Giuliana cumplió 8 años de edad. Ella vive en Bahía Blanca ( Argentina ) y tuvo un gran festejo junto a sus amigos y familiares. En la fiesta no faltaron globos, torta y por supuesto regalos. Uno de ellos era un sobre con 700 pesos, de alguien que decidió darle el dinero porque no sabía que obsequiarle. Lo que ella decidió hacer con el dinero ha conmovido a millones de usuarios hasta el punto de volverse viral en Facebook una foto con un mensaje suyo.

Horas antes que inicien las celebraciones por su cumpleaños, Giuli le envió un audio de WhatsApp a Sol, la encargada del comedor popular Dar es Dar , en el que la invitaba a asistir a su fiesta. “Yo estaba a mil con toda la comida que entregamos”, contó Sol. “Ella me dijo: ‘No te preocupes, lo que quede de mi cumple te lo voy a llevar para que lo repartas”.

Al día siguiente, la pequeña le dijo a su papá que ya sabía qué hacer con el efectivo que había recibido. Rápidamente acudió hasta un negocio de su barrio, compró varias verduras y una docena de facturas para donarlas al comedor popular de Sol. Al conocer la solidaria acción de la niña, la mujer no dudó en difundir la noticia en Facebook .

“¿Viste cuando piensas que ya lo viste todo? Bueno, ¡No! Yo creo que esta pequeña es un ángel...Hoy llegó Giuly y me dijo: ‘Sol, te traje esto con mi papá’. Y me mostró dos bolsas con verduras: papas, cebolla, zapallitos. Pero además me dio una bandeja con facturas y una carta. Cuando la leí mis ojos y los de mi hija se llenaron de lágrimas”.

La pequeña Giuliana siempre se mostró solidaria desde que tenía 4 años, así lo contó su madre Laura. | Foto: La Brújula 24.

La breve pero emotiva carta que escribió Giuly, con ayuda de su madre, se volvió viral en todas las redes sociales. ¿Qué decía? La pequeña contó cómo tomó la determinación de donar todo el dinero que había recibido como regalo al comedor popular de Sol.

“Te cuento que para mi cumple me regalaron $700 (pesos argentinos) y mi mamá me dijo que piense bien en qué gastarla. Yo me quería comprar muchas golosinas, pero lo pensé bien y decidió gastarla en algo importante para mí. Pensé en el gran trabajo que haces ayudando a la gente. Me pone muy triste que mucha gente no tenga un platito de comida en sus mesas, por eso compré estas verduras. Es poquito, pero lo hago con amor y en algo ayudo”, dice el mensaje de la niña.

Sol asegura que la pequeña viene ayudando al comedor desde hace mucho tiempo. “La verdad es que ni a ella ni a su familia le sobra nada, pero comparte todo lo que tiene”. Giuliana es asmática por lo que toma muchos cuidados a la hora de llevar ayuda al comedor ‘Dar es dar”.

“Cuando tenía 3 o 4 años tenía una alcancía con monedas y surgió el tema de una chica que atropellaron y aquí cerquita de casa había una urna. Ella todos los días ponía su monedita en la urna y decía que era para la chica”, cuneta Laura, la madre de Giuliana, a radio La Brújula 24.