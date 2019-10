Un hecho singular. La Policía de Holanda detuvo a un hombre por un presunto robo en una tienda de la ciudad de Utrecht. Lo más llamativo del hecho es que también fue detenida su mascota, un loro que estaba sobre el hombro del sospechoso en el momento que fue detenido por las autoridades. La peculiar escena ha sido bastante comentada entre los cibernautas al punto de hacerse viral en Facebook.

Ambos fueron trasladados a una estación de policía de la ciudad de Utrecht. Dado que en la comisaría no tenían una jaula para aves, decidieron colocar al animal dentro del calabozo de detención, junto a su dueño, según ha explicado el medio local RTV Utrecht.

Sin embargo, al ave se le respetaron todos sus derechos como detenido en una estación policial. Las autoridades de Utrecht anunciaron, mediante las redes sociales, que el loro agapornis recibió una ración de comida: un sándwich y un vaso de agua.

“El pájaro no fue interrogado y, hasta donde sabemos, no es culpable de ningún delito”, explicaron desde su cuenta de Facebook, añadiendo que la mascota y su dueños fueron puestos en libertad luego de no ser hallados culpables del hurto en la tienda.

Por su parte, los medios de comunicación holandeses no tardaron en presentar a ave acusada de cometer un robo junto a su dueño. RTV Utrecht cubrió los ojos del plumífero con una barra negra, como se hace para proteger la identidad de cualquier detenido.

Publicación de la Policía holandesa.

