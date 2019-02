Policía nota que mesera que lo atendió está embarazada y la sorprende con emotivo gesto

Un policía de la zona sur del estado de Nueva Jersey (EE.UU.) abrió su corazón, y su billetera, a una mesera embarazada a la que escuchó contarles a otros comensales sobre el próximo nacimiento de su primer hijo, dejándole una propina de 100 dólares en su cuenta. El conmovedor detalle se hizo viral a través de Facebook.

Courtney English es una joven de 23 años y tiene casi ocho meses de embarazo. Ella atendía a varios comensales que llegaron a almorzar hasta el restaurante Lamp Post Diner ubicado en la localidad de Clementon cuando un agente de la Policía del distrito de Voorhees se sentó y pidió una ensalada y un vaso con agua.

Cuando el oficial pagó la cuenta en la caja, cuyo monto era de 8.75 dólares, aprovechó para escribirle un mensaje a la mesera en el ticket y dejarle una propina de 100 dólares. El agente, quien presuntamente había acabado de ser padre, le escribió el siguiente mensaje en la cuenta: "Disfruta el primero. Nunca lo olvidarás".

"Debió escuchar mi conversación con los otros comensales cuando les dije que era mi primer bebé y que pronto tendría que dejar el trabajo", contó Courtney al New York Post. "Uno de los cajeros me dijo que me había dejado 100 dólares y comencé a llorar", añadió la mujer, quien lleva dos años trabajando en el restaurante.

El padre de la joven, Brian Cadigan, quedó muy conmovido por el gesto de generosidad que tuvo el policía con su hija y decidió publicar un post en Facebook con la foto del recibo.

"Que persona tan maravillosa. No sólo dejó una propina muy generosa, también escribió un mensaje encantador. No lo conozco señor policía, pero hiciste llorar a mi hija y básicamente le hiciste el año", escribió Brian Cadigan.

"Gracias, siempre he tenido el mayor respeto por los oficiales, pero ustedes fueron más allá, no solo de un oficial, sino de un hermoso ser humano. Dios bendiga", escribió Cadigan.

También explicó que su hija es soltera y que "trabaja duro" para poder llegar a fin de mes, a pesar de que su exnovio, el papá de la bebé, la sigue apoyando económicamente.

Courtney English planea renunciar 6 u 8 semanas después de que nazca su hija, a la que planea llamar Kayleigh.