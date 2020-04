Utilizar mascarillas y utensilios de protección en tiempos de coronavirus es fundamental. Estos son claves a la hora de evitar que nos contaminemos; sin embargo, es necesario tener claro, que existen cuidados a pesar de tenerlos. Por ejemplo, que no duran para siempre.

Los médico son las personas más expuestas al virus. El estar en constante contacto con pacientes enfermos, los coloca en la parte alta de la lista de posibles infectados, por lo que tienen que renovar equipos constantemente. Al parecer, esto no sucedió en Nueva York.

En Nueva Jersey, se dio la historia del primer doctor de Estados Unidos en morir por el Covid-19. Se trata de Frank Gabrin, quien no tuvo los elementos necesarios en su centro de labores, el hospital de East Orange General.

“Se podría decir que tuvo esa máscara por más de una semana. Le dieron un kit de emergencia para que tenga contacto con personas con coronavirus. Supuestamente, se la tenían que cambiar cada día, pero nadie la cambiaba”, dijo a Univision su esposo Arnold Vargas.

La administración de la institución médica, indicó, mediante un comunicado, que si cuentan con el equipo suficiente de protección y que Garbin trabajaba en otros hospitales del área, ahí se pudo enfermar.

El hombre de 60 años, nacido en Pennsylvania, supuestamente, estaba recuperado cuando tuvo una recaída y falleció.

“En algunos de los últimos mensajes que me envió, me decía que estaba trabajando 18 horas al día pero que no tenía síntomas, al principio, y que estaba haciendo lo que podía para ayudar”, declaró su hermano Michael a Pittsburgh Post-Gazette.

“Nosotros no hablamos mucho por el teléfono porque estaba muy ocupado. Nosotros lo amábamos y lo vamos a extranar”, agregó el pariente.

El trabajador de la salud murió el 31 de marzo junto a su esposo, con quien se había casado hacía nueve meses, y con quien vivía en Manhattan.

Los principales síntomas fueron fiebre alta, dificultad para respirar. El viernes antes de su muerte, Michael detalló qué era lo que lo agobiaba.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

