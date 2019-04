Profesor da clase con el bebé de una alumna en brazos y se vuelve viral

Emmalouise Leggate, la joven que se enteró que estaba embarazada minutos antes de dar a luz



No es la primera vez que sucede. Tampoco será la última. Pero es un momento viral que habla de muchas cosas: la falta de asistencia para el cuidado de los niños. Las ganas de tener una educación. Y la ayuda de los demás. Lo ocurrido ha cobrado eco en Facebook.

Moira Hinojosa no quiso dejar los estudios en la Escuela de Comercio de Concepción, en Tucumán, Argentina, tras tener a su pequeño Santino, así que un día decidió llevarlo con ella sin imaginar el apoyo que recibiría de su profesor y sus compañeros.

"Yo desde el comienzo de mi embarazo fui a la escuela R.D.P. y todos [...] estuvieron a mi lado dándome apoyo [...] Cuando empecé a llevar a Santino ninguno de ellos me negó que él este ahí [...] Es más, no querían que falte para no dejar de verlo", escribió.

Después de que Hinojosa llevara a Santino, el profesor Julio Cruz se ofreció a cargar al pequeño y dar la clase con el bebé en brazos. Los estudiantes comenzaron a publicar fotos en Facebook que mostraban al maestro con el niño. Y así nació el viral.

Lo que para las redes sociales se convirtió en un gran gesto viral, para el profesor Cruz es normal: cargar en brazos al bebé de una alumna mientras dicta clases. “Sólo cumplo mi trabajo como cualquier persona en el mundo lo haría”, asegura a La Gaceta.

"Esto es vocación, señores, y generosidad. Los que lo conocemos sabemos de su capacidad, humildad y sobre todo generosidad como profesional. Ojalá haya más como usted profesor Julio Cruz", fue uno de los comentarios junto a la imagen del "profe" en Facebook.

"Estoy un poco shockeado. Fue un simple acto que salió de corazón. Hoy hablaba con mis compañeros sobre la dimensión que puede tener una foto. Estamos tan mal en nuestra sociedad que algo que tendría que ser natural se manifiesta de esa manera. Soy docente y me prepararon para esto", indicó Cruz emocionado.

Además, Cruz contó que el pequeño supo adaptarse al establecimiento educativo rápidamente: "Santino Benjamín todos los acompaña a su madre, tiene su cochecito en el establecimiento y hasta un andador porque 'ya se anda largando'".

Mientras su madre toma apunte, el pequeño descansa en los brazos del profesor más famoso del sur de la provincia. "Mi alumno es mi materia prima fundamental y necesitan contención", cerró el docente. El post en Facebook ha sido compartido más de 700 veces.