La rara enfermedad que deja sin recuerdo del día anterior a una menor tras recibir un golpe en la cabeza

Los días en la vida de Caitlin Little, una adolescente estadounidense, transcurrían de manera normal. Asistía a la escuela, se reunía con sus amigos, iba a eventos acompañada de su familia, practicaba deportes y muchas actividades más; sin embargo, todo dio un giro inesperado, luego de que sufriera un accidente que a diario la deja sin memoria. Conoce la historia de la menor que despierta cada mañana sin poder recordar lo que pasó el día anterior. Su caso a conmocionado a usuarios de Facebook, plataforma donde se dio a conocer los episodios de su existencia desde que recibió un golpe.

La pesadilla empezó el 12 de octubre de 2017 cuando la estudiante del primer año de la preparatoria de Carolina del Norte estaba practicando esquí y fue golpeada en la cabeza de manera accidental por un compañero. Inmediatamente comenzó a perder la memoria.

Tras el incidente y culminada la práctica, su madre Jennifer Little recogió a su hija que en esa época tenía 14 años. La adolescente al acercarse a la camioneta de su familia no pudo recordar cómo abrir la puerta. Desde ese día su vida cambió, pues no sabe qué día es o la clase a la que asiste en Southeast Guilford High School en Greensboro.

Cuando Caitlin se despierta a diario, piensa que es el día después de que ocurrió la lesión. Su padre Chris Little la levanta suavemente de su sueño y le comenta que tuvo un accidente durante la práctica de esquí.

La adolescente ya lleva 18 meses con esta afección. (Foto: Captura de Fox8) La adolescente ya lleva 18 meses con esta afección. (Foto: Captura de Fox8)

¿Qué enfermedad tiene?

Aunque han visitado a varios especialistas, los médicos aún no encuentran una solución para esta afección llamada amnesia anterógrada, una forma de amnesia causada por una lesión cerebral traumática que restablece su cerebro mientras duerme, lo que le hace olvidar todo lo que sucedió el día anterior, según Fox8.

Los padres de la menor contaron que al principio los médicos les indicaron que el mal estaría unos días a o semanas. “Me di cuenta cuando llegamos al punto de los seis meses y realmente no había mejorado mucho […]. Fue entonces cuando se volvió muy, muy real”, contó su progenitor, quien menciona que ya son 18 meses en el que su hija está en la misma condición.

¿Cómo son sus días?

Para ayudarla a salir adelante, su familia coloca notas adhesivas en toda la casa. Sarah Little, su hermana, contó a Fox8 que tienen que poner en todo lado stickers con palabras que digan “cómeme”, “bébeme”, “usa esto”, entre otros. Durante su vida escolar, la menor tiene que preguntar en qué clase está. Incluso se olvidó hace cuánto conoce a sus compañeros.

Ahora se encuentra junto a sus padres en Texas para que especialistas puedan determinar la cura de esta afección. “¡Hemos tenido dos días de tratamientos durante todo el día y los médicos tienen muchas esperanzas!”, escribió su madre en una página verificada de GoFundMe creada para ayudar con los gastos médicos.

El tratamiento de Caitlin cuesta US$ 1.000 por día. “La gente ha preguntado cómo ayudar. ¡Las oraciones son las mejores!”, escribió Jennifer. “Si tienes ganas de hacer más, este es el mejor lugar ahora. Ninguno de los dos estamos trabajando en este momento y las cosas se están acumulando rápidamente. Encontraremos la manera de hacerlo y continuaremos confiando en que Dios nos guiará”.