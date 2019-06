Reviven su romance 75 años después que la Segunda Guerra Mundial los separó abruptamente

La Segunda Guerra Mundial dejó cientos de historias. Algunas de amistad, otras de heroísmo y también de amor, como la de Kara Troy Robbins, un soldado estadounidense y Jeannine Ganaye, una joven francesa. Su romance se hizo viral esta semana en Facebook a propósito del 75 aniversario del desembarco de Normandía.

Robbins estaba en Francia como miles de soldados estadounidenses tras el cruento desembarco de Normandía. Ganaye era una más de las muchas jóvenes cuya vida diaria se vio alterada con la llegada de unos jóvenes que no hablaban el idioma del país.

Esta semana, Robbins ha vuelto a Europa para celebrar el 75 aniversario del desembarco de Normandía. El canal France 2 registró el reencuentro con la que fue su fugaz amante. Él nunca olvidó las semanas en que estuvo destacado en Francia. Las semanas en las que conoció a Jeannine. Ella sólo tenía 18 años. “Fue muy amable y creo que me amaba”, recuerda el veterano.

El desarrollo de la guerra truncó su historia de amor. Una mañana, el exsoldado recuerda cómo debió abandonar abruptamente Francia: “Le dije que tal vez volvería y la llevaría conmigo, pero no fue así”. Cuando se marchó, ella lloró desconsoladamente, deseando que tras el conflicto su amante no retornara a EE.UU.

Tras la despedida, el destino los llevó en direcciones opuestas. Tras la guerra, Kara Troy volvió a EE.UU. y formó una familia. Lo mismo ocurrió con Jeannine, que tras su matrimonio se convirtió en la señora Pierson. Ambos se siguieron deseando en secreto. “Ya sabes, cuando te casas, no es fácil escribir”, justifica el veterano.

Kara Troy Robbins, el soldado estadounidense en su época en Francia. (France 2) Kara Troy Robbins, el soldado estadounidense en su época en Francia. (France 2)

Robbins conservó una foto de ella y deseaba volver a Francia y encontrar la familia de Jeannine. El aniversario del desembarco de Normandía lo permitiría. Suponía que ella habría muerto. Se equivocaba: Jeannine Ganaye seguía viva. Tiene 92 años y vive en un hospicio. “Yo también lo amo. Siempre pensé que volvería”, confiesa en declaraciones a France 2. Y 75 años después, se reencontraron.

Jeannine Ganaye a los 18 años en su pueblo en Francia. (France 2) Jeannine Ganaye a los 18 años en su pueblo en Francia. (France 2)

Sentados uno junto al otro, se hablan otra vez de amor, como si fuera ayer cuando se despidieron. Cuando Jeannine dice “siempre te he amado, siempre”, Robbins responde: “dice que me ama, eso lo he entendido”. Ambos nonagenarios están viudos. Prometen rencontrarse, con ternura.