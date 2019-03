Se salva de morir ahogado en el mar tras usar sus pantalones como salvavidas

Un alemán llamado Arne Murke, de 30 años, ha ganado gran notoriedad en Facebook luego que se conociera que se salvó de morir ahogado en el mar tras utilizar sus pantalones como un chaleco salvavidas improvisado. La historia es viral en la mencionada red social.

De acuerdo a The New Zealand Herauld, el hombre se encontraba navegando en un yate de 12 metros llamado Wahoo junto con su hermano Helge, pues ambos pretendían llevar dicha embarcación desde Auckland ( Nueva Zelanda ) a Brasil .

Sin embargo, al poco tiempo de zarpar, a unos 28 km de la bahía de Tolaga, se soltó la escota de la mayor y la botavara golpeó a Arne, ocasionando que él cayera al mar.

Es ahí donde su hermano inmediatamente intentó lanzarle un salvavidas, pero debido al oleaje, el hombre no pudo alcanzarlo.

"Fui arrastrado al lado del bote por uno o dos segundos en el agua, pero luego la cuerda se soltó por suerte, y estaba flotando en el agua sin usar ningún chaleco salvavidas. Solo mi camiseta, mis jeans, eso era todo”, contó Arne Murke a la citada fuente.

El protagonista de esta historia viral de Facebook precisó que en ese momento recordó que existía una técnica de supervivencia en la que se utiliza los jeans para poder flotar en el mar cuando no se cuenta con un salvavidas.

Es así como decidió sacarse los jeans para luego hacerle nudos al final de las perneras, introducir su cabeza entre ellas y llenar de aire la prenda, logrando de esta manera mantenerse a flote entre las enormes olas.

Aseguró que si bien tuvo dificultades para permanecer con vida debido al cansancio, el frío y que los propios pantalones necesitaban volver a ser inflados, pensar en su hija de 10 meses le dio mucha fuerza para seguir luchando.

"Mientras estaba en el agua, estaba pensando, no puedo dejar a mi hija atrás sin un padre. Esa fue la mayor motivación", señaló a The New Zealand Herauld, alegando que justamente el trabajo de la entrega de yates a América del Sur se realizó con el fin de recaudar fondos para su pequeña, que vive con su novia en Filipinas.

Debido a todo lo que hizo, Arne pudo permanecer con vida durante tres horas y media en el mar, hasta que un helicóptero del servicio de salvamento neozelandés fue en su rescate.

“Dos veces (el helicóptero) estuvo cerca de mí, pero no me vieron y se fueron. (…) En ese momento realmente estaba dudando si iban a regresar por mí. Tomaron otros 20 minutos, pero afortunadamente pude ver el helicóptero de nuevo. Dejaron caer la cuerda y me alegré mucho", sostuvo.

“Fue una suerte que el yate tuviera una radio VHF y balizas de emergencia (dos) para alertar”, explicó el coordinador del servicio de búsqueda y rescate, Chris Henshaw, según la página Maritime New Zealand. Gracias a ello, Helge, hermano de Arne, pudo avisar sobre la situación.

Pese a la experiencia que tuvo el protagonista de esta historia viral de Facebook, en declaraciones a The New Zealand Herauld, aseveró que no teme volver a navegar. A su vez, recalcó que tendrá mucho cuidado en el futuro.



Aquí te dejamos el video del momento en que rescataron a Arne Murke.

En este video se explica la técnica que empleó Arne Murke para poder utilizar sus pantalones como un chaleco salvavidas improvisado.