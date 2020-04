El coronavirus no discrimina. No importa si eres grande, pequeño o recién nacido, la enfermedad te ataca y puede poner tu salud en riesgo. En Gran Bretaña, están sorprendidos luego de conocer el caso de las dos personas más jóvenes en el país en superar el Covid-19.

Se trata de dos bebes de algunas semanas de nacidos. Mason, de seis, y Ava da Silva, de siete. Ambos tuvieron que regresar al hospital para ser tratados por el Covid-19.

Mason Atton, de Chesterfield en Derbyshire, tenía solo seis semanas cuando empezó a aquejar dolores. Sus padres le tomaron la temperatura y se dieron con la sorpresa que el termómetro indicaba 39. Sus gritos no cesaban por lo que asistieron al centro médico.

Por su parte, Ava da Silva Jules, de Islington, al norte de Londres, tenía solo siete semanas cuando también desarrolló una temperatura alta. No se alimentaba y no dejaba de jadear. Su madre se encontraba enferma con una tos persistente, por lo que la preocupación aumentó.

La pareja de bebes se encuentra entre un número creciente de bebés en todo el país que contrajeron el virus potencialmente mortal.

Hoy, sus padres llamaron a la reflexión a otros que sientan que sus pequeños tienen algún tipo de signo del virus mortal y advirtieron que no solo afecta a los ancianos y a los vulnerables.

“No escuches a nadie que diga que el coronavirus solo puede afectar a los adultos, también puede infectar a los bebés”, dijo el padre de Mason, Shaun Atoton, en conversación con MailOnline.

“Llamé al 111 y pida ayuda”, agregó.

Dos bebes de algunas semanas de nacidos. Mason, de seis, y Ava da Silva, de siete. (Foto: Dailymail)

El Sr. Atton dijo que cuando su hijo se sintió mal, asumieron que tenía una fiebre normal de la infancia, pero decidieron consultar con los médicos.

“Mason tenía una temperatura alta y no estaba tomando su leche, así que llamamos al 111 y pedimos ayuda”, explicó a MailOnline.

"Nos aconsejaron llevarlo al hospital porque no podíamos bajarle la temperatura".

Lo llevaron al Chesterfield Royal Hospital, donde el médico dijo que sospechaba bronquitis. Fue solo cuando llegaron a casa que recibieron una llamada del pediatra para decirles que había dado positivo por Covid-19.

“Fue un shock. Entonces Mason tuvo una temperatura realmente alta, 39 grados centígrados, y estuvo gritando durante horas y horas”.

Como no hay tratamiento para Covid-19, Mason recibió paracetamol para bajar la temperatura y se mantuvo durante la noche nuevamente hasta que se sintió mejor.

El pediatra del hospital dijo que aunque los síntomas del virus durarían solo unos pocos días, los efectos secundarios como la piel moteada podrían durar hasta seis semanas.

La madre de Vania da Silva, describió lo desconsolada que estaba por no poder apoyar a Ava cuando ingresó en el Hospital Universitario London College.

Cruelmente, la madre de Ava (en la foto de arriba) no podía estar con ella ya que se estaba aislando a sí misma con una tos persistente.

“No poder estar con mi hija cuando ingresó en el hospital fue el peor momento de mi vida”, explicó a MailOnline.

"No podía dormir, no podía comer, estaba tan preocupada. Nunca he llorado tanto".

La pequeña Ava tenía siete semanas cuando comenzó a ponerse apática un par de días después de que la madre Vania desarrollara una tos persistente.

"Ava estaba jadeando y no respiraba correctamente. Su temperatura siguió subiendo y alcanzó los 38.2 grados centígrados".

Llamé al 111 y tardó unas cuatro horas en llegar una ambulancia.

'El médico pensó que podría tener meningitis viral, pero también se le realizó una prueba de detección del virus.

“La prueba fue positiva y mi compañero Ashleigh se echó a llorar cuando me lo dijo por teléfono”.

