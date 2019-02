Ve a su alumno en autopista: descubre el desesperante motivo que lo llevó a hacerlo

Cuando un niño de 7 años encontró a su padre en estado de shock diabético, no dudó en saltar a su bicicleta y pedalear a toda velocidad por una carretera bastante transitada en busca de ayuda, y, en un golpe de suerte, fue visto por su antiguo maestro de escuela que lo ayudó. La historia ha cobrado eco en Facebook.

Cuando Cameron Simoncic regresó a casa después de la escuela el miércoles pasado, encontró a su padre inconsciente en el piso de la cocina, contó al medio local WSPA.

"Mi padre tiene diabetes", dijo el estudiante de segundo grado de Carolina del Sur. "Cada vez que tiene estos episodios y cada vez que sucede, su cerebro no puede funcionar".

El padre de Cameron probablemente estaba experimentando hipoglucemia, que es causada por niveles extremadamente bajos de azúcar en la sangre. La condición deja a las víctimas sin poder despertar o responder a imágenes, sonidos u otros estímulos y puede ser fatal si no se trata.

Mientras trataba de pensar en una manera de ayudar a su padre, Cameron intentó usar el teléfono móvil de su papá para llamar a los servicios de emergencia, pero no encontró manera de desbloquearlo. Luego corrió a la casa de un vecino para ver si podían ayudar, pero nadie abrió la puerta.

"Llamé a las puertas, pero ninguno de ellos estaba en casa", dijo Cameron al citado medio, "así que me subí a mi bicicleta y traté de ir a casa de mi abuela".

Keller Sutherland vio a su alumno Cameron Simoncic por la autopista. (WSPA) Keller Sutherland vio a su alumno Cameron Simoncic por la autopista. (WSPA)

Para poder llegar hasta la casa de su abuela lo más rápido posible, Cameron cruzó una transitada avenida de cuatro carriles para llegar luego a una carretera local. Pero fue entonces, por casualidad, que la antigua maestra del menor, Keller Sutherland, vio al niño en su bicicleta mientras conducía.

"Le dije a mi esposo: 'Hay un niño pequeño en su bicicleta que circula por la carretera, no estoy seguro de lo que está pasando, pero siento que necesito simplemente darme la vuelta y ver qué está pasando'", contó la maestra a la estación de radio.

Sutherland, quien enseñó a Cameron el año anterior cuando era un estudiante de primer grado, se detuvo y consoló a su exestudiante hasta que llegó la ayuda.

"Llegó la ambulancia, vinieron los bomberos", dijo Cameron. "Los bomberos fueron muy amables conmigo".

Cameron dirigió a los paramédicos a su casa, donde pudieron aplicarle una inyección a su padre para estabilizar sus niveles de azúcar en la sangre. La historia ha cobrado relevancia entre los usuarios de Facebook.

Sutherland dijo a la estación de noticias que ella había estado cuestionando su deseo de ser una maestra antes de ese día lleno de acontecimientos, pero ayudar a Cameron y su padre la llevó a encontrar su propósito una vez más.

"No hay duda de que Dios me puso donde lo hizo cuando me necesitó", dijo ella.