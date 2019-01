Vendió el Xbox One de su pareja a 4 dólares tras enterarse que le había sido infiel durante su embarazo

“Si encuentras a la persona indicada, ¿por qué perder el tiempo con otras?”. Este viejo refrán pudo haberle sido de mucha ayuda a un joven en Inglaterra, que vio cómo su posesión más preciada fue vendida en Facebook a un precio de locura por su expareja luego de que esta se enterara que le había sido infiel cuando estaba embarazada del hijo de ambos.

Georgia Jackson, de 24 años, publicó en la página de Facebook 'Northumberland's Everything Must Go' una increíble oferta que consistía en una consola Xbox One, unos costosos auriculares y cuatro juegos por la módica suma de 3 libras (aproximadamente 3.89 dólares) con un mensaje muy peculiar dirigido a su exnovio Josh Maddock, de 25.

“Acabo de descubrir que mi compañero puso su pene en otra mujer, así que estoy vendiendo su orgullo y alegría a este precio. El primero que venga a recogerla puede llevársela por 3 libras. La hubiera regalado pero necesito comprar otro cuchillo de cocina ya que el que tenía está cortando sus neumáticos”, escribió Jackson en Facebook.

La joven madre de familia causó revuelo al ofertar a un precio casi de regalo la preciada consola de su expareja. (Foto: Georgia Jackson en Facebook) La joven madre de familia causó revuelo al ofertar a un precio casi de regalo la preciada consola de su expareja. (Foto: Georgia Jackson en Facebook)

Un usuario de la mencionada página de Facebook vio la insólita oferta, le hizo una captura y compartió la imagen en su perfil personal adjuntando la descripción “OMG No Puedo Dejar de Reír…”, convirtiéndola casi de inmediato en un fenómeno viral luego de ser compartida más de 28 mil veces y la cifra va en aumento.

Todo comenzó cuando Jackson descubrió que la persona con la que vivió los últimos cuatro años de su vida le fue sido infiel en 2016 pero decidió darle una segunda oportunidad; sin embargo, cuando se enteró que nuevamente la traicionó cuando esperaba a su primogénito decidió tomar cartas en el asunto y darle una lección.

En declaraciones al diario británico The Sun, Georgia dijo que lo que experimentó fue “la máxima traición”. “Siempre tuve la idea de que si le haría algo sería destruir su Xbox pero sabía que vendiéndola iba a molestarlo más. Quería humillarlo. Después de publicar la oferta me sentí mucho mejor”, añadió.

En ese sentido, la protagonista de esta increíble historia viral fue enfática al señalar que Josh le había roto el corazón y que si bien tuvo sus dudas en un principio sobre si publicar su oferta en Facebook, “sació su sed de venganza” al ver cómo la adorada consola de su expareja con todos sus accesorios pasaba a manos de otro a un precio prácticamente de regalo.