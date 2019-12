En las redes sociales, especialmente Facebook, es común encontrarse con un sinnúmero de historias tanto de amor como desamor pero pocas causan tanto revuelo como la que protagonizó un joven enamorado en Perú que viajó por varias horas de la capital hacia el interior del país para pedirle a su expareja que volviera con él.

En diálogo con el periodista Milton Cahuana Contreras, el técnico en enfermería Ángel Moisés se encontraba en la Plaza Mayor de Satipo, en la región Junín, pidiéndole entre lágrimas a su exnovia –de nombre Ángela– que le dé una segunda oportunidad y sosteniendo el arreglo de flores que le había comprado como símbolo de su arrepentimiento.

“En este momento me siento triste, preocupado totalmente. Nunca pensé estar así, jamás en la vida, dado que he venido a recuperar el amor que tengo hacia esa persona, hacia esa mujer hermosa de Satipo (llamada) Ángela. Quiero decirte que te amo mucho y tú sabes los pormenores que yo siempre te he atendido bien”, dijo Ángel Moisés.

“Tú sabes que te tendré presente en las buenas y en las malas. Tú sabes que yo realmente te amo y no quiero claudicar todo lo que hemos hablado”, agregó el protagonista de este caso del corazón en Facebook, que también contó que está enterado que Ángela actualmente sale con un universitario de nombre Marco Antonio conocido como ‘Guasón’.

“No importa, yo te amo, yo te sigo amando porque el hombre que ama no ve defectos en una mujer, el hombre que ama siempre está en las buenas y en las malas. Espero que tú recapacites”, precisó Ángel Moisés antes de volver a romper en llanto al recordar lo que fue su relación con la que considera el “amor de su vida”.

“He venido a Satipo desde Lima a recuperarla, a demostrarle siempre romántico, siempre clásico. No me interesa su pasado, no me interesa lo que ella esté pasando ahorita. Simplemente le digo a usted, señor periodista, quiero recuperarla”, reveló el joven, que acusó a ‘Guasón’ de haber orillado a su expareja a que terminara su relación con él.

“Me ha bloqueado las llamadas. Si ella me aceptaría una llamada, si me diría ‘Amor, estoy acá tranquila, estoy bien, cuídate mucho’, yo no estaría acá. He venido por eso porque me ha bloqueado las llamadas”, añadió el protagonista del video que se ha vuelto tendencia en Facebook y replicado en otras redes sociales.

Mostrando una alianza que lleva en el dedo, que simbolizaría su “unión” y que ambos se aman, Ángel Moisés le pidió al tercero en discordia que se aleje de Ángela ya que él es capaz de dar su “vida por ella”. “Daría mi profesión por ella y por su mamá, por su papá y su familia”, precisó el joven enfermero, contando que la buscó en su casa y centro de labores pero que no le dieron razón de ella.

“Lo único que le diría es que yo la amo, porque ella lo sabe. Lo que hemos hablado son cosas concretas, cosas claras. Si yo me pongo así, que me disculpe, pero yo no soy un chiquillo (…) No soy una persona violenta. Jamás sería violento con una dama. La amo por eso utilizo este romanticismo hacia ella, utilizo este suspiro hacia ella”, manifestó.

Recalcando que lo único que quiere es que conteste sus llamadas, Ángel Moisés dijo que si retoman la relación que dejaron él no le sacará en cara ni reclamará nada así esté con otro ya que, de acuerdo a sus palabras, “el hombre que ama no ve defectos ni el pasado de una dama” y “está ahí presente en todo momento”.

Es así que el protagonista del video viral de Facebook pasó a detallar los tres proyectos que tiene para Ángela estudie “sin perder un día de clases”, trabaje “con todos los beneficios de ley” y que no se preocupe por su familia ya que él iba a ayudarla. “Eso es lo que uno hace por alguien que ama”, aclaró entre lágrimas.

El desesperado intento del joven enfermero por volver a ver a la mujer que ama desató toda clase de reacciones en Facebook , en la que algunos usuarios lo apoyaban por su romanticismo mientras que una gran mayoría fue enfática en señalar que tuviera más amor propio y que diera vuelta a la página. ¿Qué le aconsejarías al protagonista de esta historia?

