Una joven de 18 años y que reside en Estados Unidos renunció a su trabajo horas después de recibir las condolencias, y una inaceptable pregunta, por parte de su jefe. A través de un video viral de TikTok, la mujer identificada como Sam difundió la conversación que mantuvo con su empleador.

El hombre, de nombre Zak, se comunicó con la joven a través de mensajes de texto: “Hey, me enteré del fallecimiento de tu mamá. Lo siento mucho. No me puedo imaginar cómo te sentirás. Hazme saber si necesitas algo, estoy aquí para ti”, fue lo que escribió el jefe alrededor de las 19:42 horas. Hasta ese momento la situación no salió de control. Sam solo atinó a responder: “Muchas gracias”.

Sin embargo, al amanecer del día siguiente Zak volvió a enviar un mensaje de texto completamente execrable y fuera de lugar. Exactamente a las 7.25 am, el empleador le escribió: “¿Hey, te sientes lo suficientemente bien cómo para volver a trabajar hoy, no?”. Este fue el SMS que le envió a Sam, sin consultar antes por el estado de ánimo de la joven tras la pérdida de su madre.

La protagonista de esta historia viral no se quedó callada y le envió dos audios, entre una mezcla de enojo, tristeza y decepción por su actitud. “Apenas puedo respirar. ¿Qué clase de pregunta es? No voy a volver. Nunca volveré”, le respondió Sam, dando a entender que renunciaba a su puesto de trabajo de manera inmediata.

“Diablos, no, no terminé con esto todavía. No te importa una m... nadie excepto este maldito trabajo”, comentó la joven en otro audio. Todo esto fue difundido a través de su cuenta de TikTok @thatcountryahhhblackgirl y le advirtió a sus seguidores que ya había avisado a todos que iba a renunciar.