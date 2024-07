Para que un cachorro aprenda a hacer sus necesidades por cuenta propia se requiere mucha paciencia por parte de sus dueños. Sin embargo, algunas personas no están dispuestas a otorgarles tiempo necesario y deciden ponerlos en adopción o, en los peores casos, abandonarlos. En Illinois, Estados Unidos, una familia adoptó a una cachorrita de un refugio local, pero a los pocos días la devolvieron al enterarse de que no había sido entrenada lo suficiente para que “vaya al baño”.

En febrero de este año, personal de Animal House Shelter, un refugio ubicado en Huntley, Illinois, rescató a una camada que se encontraba en una perrera. Todos los cachorros fueron adoptados con excepción de Lilah.

Una familia mostró pronto el interés por la cachorra y, a pesar de que sabía que no había sido entrenada para r al baño, decidió adoptarla. Sin embargo, a los pocos días no supieron lidiar con ese problema y devolvieron a la mascota al refugio.

“En el momento de la adopción, sabían que aún no había aprendido a ir al baño y su madre adoptiva había informado de que tenía accidentes en casa unas dos veces al día. Pero, por supuesto, todavía es una cachorra, por lo que necesita entrenamiento, paciencia y constancia”, dijo Tabitha, miembro del personal de Animal House Shelter.

Le buscan nuevo hogar

Tras el retorno no previsto de la cachorra, el refugio Animal House Shelter publicó en TikTok un video de Lilah en su jaula, con un semblante triste. “Soy solo una cachorra. Pensé que había encontrado mi hogar para siempre. ¿Por qué no me enseñaste?”, se lee en la publicación.

Los usuarios desataron su furia contra la familia de Illinois que regresó a Lilah al refugio. “¿Qué le pasa a la gente? Es un bebé”, “Mucha gente no se da cuenta de que los cachorros son como los bebés. Hay que enseñarles cosas”, “Awwww ella no es mala, simplemente nunca le enseñaron... que alguien salve a esta preciosa bebé”, fueron algunos de los comentarios.

Según el refugio, que no sacrifica animales, la cachorrita había sido adoptada inicialmente por un hogar de acogida temporal. Desafortunadamente, uno de los niños es alérgico a los perros y Lilah tuvo que ser devuelta al refugio.

La perrita permanecerá en el refugio hasta que sea adoptada por una familia.