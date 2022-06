Imagínate trabajar en condiciones extremas en pleno foco de la pandemia por la COVID-19, ahorrar durante años y que al final te arruinen las vacaciones de ensueño. Eso mismo le pasó a una familia galesa, que invirtió una fuerte suma de dinero y a última hora le cancelaron su vuelo. Su historia se volvió viral.

MIRA TAMBIÉN | Se puso pestañas para su fiesta de graduación y terminó siendo su peor experiencia

De acuerdo a Daily Post, Kelly Matthews, una enfermera de cuidados intensivos, ahorró durante dos años para darse unas merecidas vacaciones junto a su hijo, Noah (9), y su madre, Mandy. ¿Cuál era el destino? París. El objetivo era conocer Disneylandia.

Es preciso mencionar que el viaje ya había sido reprogramado anteriormente a raíz de las restricciones de dicho país por la pandemia, por ello la ilusión era grande en su hijo y, además, porque quería retribuirle en algo todo el apoyo de su madre.

¿Qué ocurrió al final? Le cancelaron el vuelo a última hora por disposición de la aerolínea Easyjet. La familia, literal, quedó vestida de ‘pies a cabeza’ con ropa y cosas de Disney, y esto causó el malestar de la madre.

“Revisé la información del vuelo en la aplicación antes de partir hacia el aeropuerto de Bristol”, precisó Kelly, de Saundersfoot en Pembrokeshire, quien aseguró que la cancelación del vuelo se produjo desde el trayecto de Gales a Bristol.

La madre agregó que intentaron tomar otro vuelo, pero todos estaban completos. También buscaron otra aerolínea para llegar a París, pero no fue posible. Su error, como así lo llama, fue no revisar la aplicación horas antes del viaje.

Lo peor estaba por llegar

Desde Disneylandia le informaron que no reembolsarán las entradas que adquirió porque no lo canceló o reprogramó con 72 horas de anticipación. Lo mismo ocurrió con el hotel que reservaron (desde el 26 al 29 de mayo) en París, pues creen que no cumplió con su palabra.

“Lo peor es que nadie se responsabiliza por ello y easyJet no ayudó en absoluto. Incluso si me reembolsan el vuelo, quiero las vacaciones por las que trabajé tan duro y me las quitaron”, precisó, así lo informa Wales Online.

Premio consuelo

Kelly y su familia pudieron disfrutar de una especie de “vacaciones” en un popular resort Bluestone, en Pembrokeshire. Si bien no tiene la magia ni los lugares turísticos de París, la pasaron genial por unos días.

Kelly y su familia lograron disfrutar de unas pequeñas vacaciones en un resort en Bluestone. | FOTO: Kelly Matthews

Hasta la fecha de publicación, EasyJet todavía no ha respondido al reclamo de los pasajeros por la cancelación del vuelo sin motivo alguno. La historia de la familia galesa se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales.

Síguenos en nuestras redes sociales: