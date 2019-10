En enero de 2019, Urban Roosters confirmó la inclusión del venezolano Ramsés Guillermo Meneses, mejor conocido como McKlopedia, en la lista de los participantes de la primera edición de la Freestyle Master Series (FMS) México. El veterano rapero hacía de esta manera su regreso a las batallas tras estar fuera por casi 10 años.

Desde 2016, el MC venezolano reside en México y ha estado involucrado en eventos de freestyle del circuito de dicho país. Tras su retiro, lo hemos visto participar en algunas competencias internacionales como la God Level y el Quinto Escalón, pero sin mayor éxito. Es recién desde que ingresa a la FMS que Ramsés vuelve al mapa del freestyle hispano como competidor.

▶ Teorema: las competencias de freestyle que se perderá el rapero chileno tras su ¿retiro? por denuncia

▶ Teorema: 10 cosas que quizá no sabías del freestyler chileno acusado de abuso sexual

Cabe señalar que no es la primera vez que McKlopedia participa de una competencia de freestyle fuera de su país. En 2008, el ‘gallo’ venezolano participó en la Red Bull Batalla de los Gallos de España, siendo el único extranjero en participar en la historia de cualquier país. En ese entonces se hacía llamar Vendetta y llegó hasta los octavos de final al enfrentarse a Skone en una reñida y polémica -para algunos- batalla.

Ramsés Guillermo Meneses, A.K.A. McKlopedia, es uno de los máximos representantes del freestyle venezolano. (Foto: McKlopedia)

En tanto, en la FMS México, el rapero de Caracas está junto a los máximos representantes del país: Aczino, Jony Beltrán, Yoiker, RC, Rapder, Lobo Estepario, Zticma, Potencia y Jack. Pero McKlopedia no la pasa bien en la competencia pues apenas cuenta con 1 punto, tras perder en sus primeras 4 batallas (tres directas y una con réplica). Esto le coloca en la última posición en la tabla y sería el primero en descender de la competencia de freestyle.

Sin embargo, algo más allá de las derrotas ha llamado la atención de los seguidores de la liga. Y es que el venezolano no se ha presentado en las 2 últimas jornada. McKlopedia no ha estado presente en las jornadas 5 y 6, por lo que sus batallas contra Zticma y Jony Beltrán quedaron aplazadas.

Esto generó una gran duda entre los fans, pues muchos señalaron que el freestyler caraqueño había sido retirado de la competición por la organización. Sin embargo, fue el mismo Ramsés Meneses que decidió ponerle punto final a las especulaciones y habló finalmente de su ausencia en la FMS México.

McKlopedia no ha estado presente en las jornadas 5 y 6 de la FMS México, por lo que sus batallas contra Zticma y Jony Beltrán quedaron aplazadas. (Foto: Urban Roosters)

¿POR QUÉ MCKLOPEDIA NO ESTÁ EN LA FMS MÉXICO?

El venezolano utilizó las redes sociales para explicar los motivos de su ausencia. A través de la página oficial de FMS México, McKlopedia envió un comunicado en el que dice que su ausencia en las batallas se debe un problema con su documentación.

“Gracias a todas las personas que me quieren y me apoyan dentro de mi carrera musical y dentro todos estos años de trabajo. Este comunicado es para que la gente sepa la razón por la que no estoy participando en FMS México, y es porque lamentablemente estoy en una situación de solicitud de documentación en mi país natal, Venezuela, en este momento, que me impide viajar a México. Espero se resuelva esta situación y poder cumplir con las fechas de la FMS, ya que para mí es un honor ser parte de ella”, señaló McKlopedia en el video compartido en Instagram.

“Urban Roosters y todo el equipo de FMS saben que tienen todo mi apoyo y yo cuento con todo su apoyo también para tener comprensión sobre esta situación. Le daré todo lo mejor de mí a todo el público latinoamericano que lo espera y cumpliremos con las fechas cuando esta irregularidad en la que estoy involucrado me lo permita”, concluyó el rapero.

Si bien Ramsés Guillermo Meneses no ha dado una fecha exacta de su retorno, se espera que la situación no se extienda más. Caso contrario, la permanencia del venezolano en la liga podría estar en peligro.