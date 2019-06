Formiga, la veterana que a los 41 años  es el motor de la selección de Brasil

"Sus datos son los de una atleta de 22 o 25 años", declaró el médico de la Seleçao de Brasil Nemi Sabeh Júnior sobre un fenómeno de la naturaleza como Formiga, de 41 años, auténtica 'romperécords' del fútbol mundial, que en Francia-2019 juega su séptimo Mundial. Y como titular.



El domingo 9 de junio, tras casi una hora de juego en el estadio de Los Alpes de Grenoble, con 2-0 a favor, una de las rapidísimas interiores jamaicanas inicia una carrera y Formiga se va al suelo para limpiarle el balón.



La árbitra alemana Riem Hussein le muestra una amarilla y Formiga explota. Las repeticiones muestran una recuperación de libro, un esfuerzo físico y coordinado excepcional para alguien que supera las cuatro décadas.



El fuego competitivo. Mantener viva esta llama es lo que ha permitido a esta centrocampista coleccionar todo tipo de récords de longevidad al máximo nivel desde que debutara hace 24 años, con 17, en la Seleçao absoluta.



'Mi viaje no ha sido fácil'

"Mi viaje hasta aquí no ha sido fácil. Especialmente cuando estaba empezando, con mis hermanos en casa. Ellos no querían que yo jugara. Nadie quería ver jugar a las mujeres, esa es la verdad", señaló Miraildes Maciel Mota 'Formiga', que creció en Salvador de Bahía, esta semana acerca de la evolución del fútbol femenino en las tres últimas décadas.



Salvo en el primero, en Estados Unidos-1991, Formiga siempre ha disputado el Mundial. En Francia-2019 cumple siete ediciones, convirtiéndose en la primera futbolista, en categoría femenina y masculina, en alcanzar esta cifra.



También es la más veterana en disputar la competición, superando a la estadounidense Christie Rampone, que jugó en Canadá-2015 con 40 años.



Además ha participado en las seis ediciones de los Juegos, todas desde la entrada en liza en el programa olímpico del fútbol femenino en Atlanta-1996. Su mayor logro, la plata en Atenas-2004.



"Es uno de los mayores ejemplos que tenemos en el mundo, no es de este planeta. Con 41 años acaba de renovar con el PSG. Es una gran referencia y no podía quedar fuera del proyecto", señaló el seleccionador brasileño Oswaldo Álvarez 'Vadao' cuando ofreció la lista para Francia-2019.



El técnico tiene claro que la manija del juego brasileño es cosa de Formiga.

(Foto: AFP)

'Prevalecer sobre el dolor'

"Nos dijo cuánto necesitaba el equipo nuestra experiencia en el campo y también fuera de él", añadió la triple goleadora ante Jamaica, Cristiane, de 34 años, sobre la conversación que mantuvieron ambas jugadoras con Vadao, cuando las llamó para convencerlas de regresar al equipo nacional.



Ambas forman junto a Marta, seis veces mejor jugadora del mundo, el trío de leyendas de Brasil, al que se aferra la Torcida para soñar con el primer título mundial en categoría femenina.



Desde 2017 Formiga juega en el PSG, con el que iniciará en un par de meses su 26ª temporada como profesional. En el gigante parisino comparte capitanía con la central internacional española Irene Paredes.



"Aprendí a ser mujer desde muy temprano y prevalecer sobre el dolor. Esto me ha ayudado a llevarme justo hasta donde estoy. Ahora soy el orgullo de la familia", añadió la 8 de Brasil, 187 partidos y 26 goles como internacional.