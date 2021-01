Praise Kelechi es un adolescente de Nigeria se ha convertido en la última estrella de las redes sociales luego que se volviera viral una fotografía suya portando un increíble traje de Iron Man , superhéroe de Marvel . Lo más espectacular es que el joven confección la armadura solo con cartón. Conoce más sobre él y su alucinante arte.

Desde muy pequeño, Praise se declaró fanático del Universo Cinematográfico de Marvel en especial de la tecnología y robótica que veía en el personaje interpretado por Robert Downey Jr . Su pasión y fanatismo hacia sus superhéroes le hizo descubrir uno de sus más grandes talentos.

Fue así como el pequeño empezó a confeccionar una armadura de Iron Man a base de cartón. A través de su cuenta de Instagram , Praise Kelechi ha mostrado su arte al elaborar el escudo del Capitán América, el arma de Star Lord, el martillo de Thor y hasta el guante de Thanos con las gemas del infinito.