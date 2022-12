Hace seis meses, Andrew Rose participó en un piloto laboral de cuatro días y tras esta experiencia el hombre del Reino Unido ha afirmado que nunca más volverá a tener un empleo de 5 días a la semana, por lo que su historia no ha pasado desapercibida para nadie una vez que se hiciera viral en redes sociales.

Un piloto que le cambió la vida

Andrew fue a este piloto como representante de Case Management, una empresa dedicada a la gestión de casos de lesiones cerebrales donde se desempeña como director. En dicho evento vio a 3 mil personas a las que se les pagó el 100 por ciento de su salario por el 80 por ciento de horas que trabaja normalmente y las conclusiones de la misma se publicarán en febrero de 2023.

Por eso, Andrew tomó algunas medidas para ajustar su carga laboral como eliminar reuniones, pedir que cierren el correo electrónico cuando hacen una tarea, mientras que en sus días libres adicionales ha desarrollado nuevos pasatiempos que le permiten administrar su vida sin que se vean afectado sus fines de semana.

Andrew ha descubierto que sus lunes son para pasar tiempo de calidad con la familia. (Foto: Andrew Rose)

No más trabajos de 5 días a la semana

El ejecutivo de 47 años, quien desde junio no ha trabajado ningún lunes, asegura que le tomó un tiempo para adaptarse a sus ratos libres, pues tenía grandes ambiciones de trabajo voluntario y tiempo para sí mismo, pero pronto notó que los lunes fuera del trabajo podía hacer otras cosas en casa donde pudo pasar tiempo de calidad, como pintar su casa en New Mills, Derbyshire.

“No podrías pagarme ninguna cantidad de dinero para cinco días porque eso no me motivaría. Los comentarios que hemos recibido del personal han sido abrumadoramente positivos en todo momento... me ha quitado la presión: los fines de semana no son tan apurados, ya que no estás tratando de hacer todo en dos días”, dijo a The Mirror.

Acto seguido, Andrew reveló su experiencia en el 4 Day Week Global donde se muestra cómo aumentar la productividad: “el bienestar siempre ha sido muy importante. Como empresa, apoyamos a las personas con lesiones cerebrales complejas en la comunidad, queremos que se cuiden a sí mismos. Si no hacemos eso ¿cómo podemos modelar ese comportamiento?”.

Una de las propuestas de Rose es eliminar o reducir reuniones innecesarias. (Foto: PIxabay)

“Había buscado semanas de cuatro días (laborales) desde las primeras pruebas en todo el mundo, es algo que pensamos que sería beneficioso. Pensamos que sería unos años más tarde, luego vimos que surgía la prueba global. Tuvimos una discusión de unos 30 segundos y pensamos ‘vamos por ello’”, insistió.

Implementando políticas para trabajar 4 días

Para conseguir estas nuevas jornadas laborales, Rose afirma que se necesitarán cambios de comportamiento como: “usamos el correo electrónico de una manera para la que no fue diseñado. Hoy en día se usa como una herramienta síncrona. Si envío un correo a alguien, esperan que lo abran y lean de inmediato, todos teníamos nuestros correos abiertos todo el tiempo, lo que no era una forma eficiente de trabajar”.

Tras esto, Andrew y su equipo se dieron a la labor de implementar cambios, como la “monotarea”, que es trabajar una sola cosa a la vez; si encuentra que se necesita algo, comience a hacerlo nuevamente, pero no sin agregar valor alguno; deshacerse de reuniones innecesarias sin una agenda; reducir reuniones en 10 minutos: “muchos asisten a la reunión y piensan ¿Qué estoy haciendo aquí?”

Otra es que las personas se dediquen a hacer una sola tarea por vez. (Foto: PIxabay)

Sin embargo, insiste en que es fundamental que las cabezas de la organización apoyen estas medidas: “la gente verá que no solo puede funcionar, sino que es muy positivo. Obviamente, cuanta más gente lo haga, más presión habrá sobre aquellas otras organizaciones que no lo hagan para que funciones”.

Y finaliza con esta reflexión: “creo que para que funcione, tu equipo de liderazgo tiene que creer en ello y confiar en sus empleados, porque si no tienen eso y no tienen la actitud correcta, si no quiere que funcione, tendrá la manera de que no funcione. Mientras que, con la actitud correcta, pensarán absolutamente, esto es increíble y las empresas obtendrán los beneficios”.