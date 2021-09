A veces, los niños y adolescentes no saben el enorme esfuerzo que hacen los padres para que estudien y crezcan en un ambiente equilibrado. Esta historia tiene como protagonista a un padrastro que, como si fuera su propia hija, se esforzó lo máximo para que su hijastra salga adelante. Su historia se hizo viral en las redes.

Diana Pérez Jara quiso desde muy pequeña estudiar dos carreras, pero una tragedia golpeó su vida cuando solo tenía 1 año. Su padre falleció en un accidente dejando a la mamá de Diana sola para sostener a toda su familia.

Eventualmente, su madre conoció a Don Derlis, un amoroso hombre que se convirtió en su padrastro. Cuando Diana le comentó su sueño, él no dudó ni un segundo y le dijo que si eso quería, haría su sueño realidad.

“Todavía recuerdo con cuanta ilusión me acerque a decirle a él y a mi mamá que quería estudiar la carrera de Derecho y Escribanía Pública, sale mi mamá me dice “mi hija solo uno vamos a poder pagarte” y llorando entre a mi pieza (era muy chica y no entendía aún los compromisos de los grandes y el gran esfuerzo que hacen los padres para ponernos todo)” cuenta junto a una imagen publicada en Facebook.

“Hasta que se acercó este señor y me dijo ‘Che rajy hasypapeve ko che kuã ambaapota, Ani rejepyapy estudiata la Derecho ha Escribanía’ (hasta que me duelan los dedos voy a trabajar, pero vas a estudiar Derecho y Escribanía) no saben la sonrisa que puso en mis labios y fui la hija más feliz,” finaliza en la publicación.

Don Derlis junto a su familia en su taller, donde arreglaba zapatos para pagar los estudios de su hijastra (Foto: Facebook)

Ella se esforzó mucho y ahora tiene dos títulos universitarios gracias al trabajo de Don Derlis, quien se cargó de muchas responsabilidades como zapatero para que sus hijastros cumplieran sus metas. En agradecimiento, ella decidió comprarle una motocicleta en su cumpleaños y compartir la historia con las redes sociales.

En poco tiempo, el buen corazón de Don Derlis se hizo viral en Facebook y otras redes donde se compartió la tierna historia. “Hace 28 años asumió la responsabilidad de ser el padre de unos niños que no eran de él, y hace 28 años que ha sido el mejor papá del mundo”, concluyó Diana en su publicación.

