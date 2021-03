Una carta escrita a mano por publicada en LinkedIn el pasado 1 de marzo ha sido vista más de 6′000,000 de veces, 172,000 comentarios hasta el momento y se ha convertido en una sensación viral. ¿El motivo? Está firmada por Ryan Lowry, un joven con autismo de Estados Unidos que a sus escasos 19 años está determinado a trabajar lo más duro que pueda para cualquiera que se arriesgue a contratarlo pese a no contar con experiencia suficiente.

Si bien buscar empleo es un trabajo a tiempo completo, este egresado de secundaria originario de la ciudad de Leesburg, Virginia, supo qué exactamente qué decir en la misiva con fecha del 27 de febrero que ha conmovido a más de uno en LinkedIn en la que explique al detalla cómo es vivir como una persona con habilidades especiales y, con un gran sentido del humor, su talento para la matemática y la tecnología, además de una incansable ética laboral.

“Estoy interesado en un trabajo en Animación, o en Tecnología de la Información (TI). Me he dado cuenta que usted tendrá que arriesgarse conmigo, ya que no suelo aprender como típicamente lo hace la gente. Necesitaría un mentor que me enseñe, pero aprendo rápido. Una vez que me lo expliquen, lo entiendo. Prometo que, si me contrata y me enseña, estará contento de haberlo hecho. Iré todos los días, haré lo que me pida y trabajaré muy duro”, escribió Lowry.

Desde ese momento, la bandeja de entrada del perfil de LinkedIn de Ryan Lowry se ha inundado de mensajes de profesionales tanto del mundo de la animación como del rubro de TI, que se han ofrecido en conectarlo con diversas compañías y apoyarlo en su búsqueda, mientras que otros usuarios con autismo en esta red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo, así como aquellos que tienen hijos con este trastorno, alabaron su iniciativa.