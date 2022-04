Las calles siguen siendo inseguras para muchas mujeres, inclusive tomar un carro de regreso a casa puede ser un viaje lleno de peligros, pero son muchos los conductores que están comprometidos con darle seguridad a sus pasajeras, como fue el caso de un taxista por aplicativo en México, quien hizo todo lo posible para que una mujer a bordo de su auto se sintiera cómoda y segura durante el trayecto, y cuya historia se ganó los elogios en redes sociales como Facebook, donde se hizo tendencia de inmediato recibiendo apoyo masivo.

Tomando precauciones

El suceso tuvo lugar en Ciudad Victoria el pasado 13 de abril, teniendo como protagonista a Jazmín Castillo, una joven que pidió una carrera por la reconocida aplicación china Didi, quien confesó que tenía miedo que algo malo pudiera sucederle, más aún porque es madre de un niño.

La mujer aseguró que su experiencia fue sumamente satisfactoria debido al chofer del auto, quien hizo de todo para que ella se sienta no solo a gusto, sino también segura durante todo el trayecto de regreso a casa.

Publicación de Jazmín en Facebook. (Foto: Jazmin CastilloPar/Facebook)

El relato de los hechos

En Facebook, Jazmín relata el suceso de la siguiente historia: “Esta mañana, saliendo del trabajo, me dirigía a casa de mi mamá. Sé que con toda esta situación que está pasando, para algunas mujeres es muy difícil confiar y tomar un Didi o Uber, yo pese al temor opté por tomar un Didi”, empieza así su publicación.

“Siempre checo las placas y al conductor, pues tengo un hijo que me espera en casa, nunca les hago plática más que lo necesario; me subo, le doy los buenos días y espero que inicie viaje. No pasaron ni 5 minutos, cuando él se presenta, se baja el cubrebocas y me dice”, se explaya la mujer.

A continuación, expuso lo que el conductor de taxi por aplicativo le dijo cuando ella abordó: “Sé, por la situación que está pasando, mira, para que tengas más confianza, te muestro mi cara, es algo que optamos algunos conductores para que se sientan con confianza y seguras; hoy te digo que en este viaje llegarás a tu destino sana y salva, sé que hay conductores malos, pero somos más los buenos”.

Rostro del conductor que llevó a Jazmín. (Foto: Jazmin CastilloPar/Facebook)

“Viajé segura”

Tras esto, Jazmín reveló las emociones que le produjo la actitud honesta del conductor: “Sentí tan bonito, porque cada vez que tomo Didi o camino sola a casa tengo en mi pensamiento a mi hijo y que, a pesar de que tenemos que trabajar, hoy me sentí segura al viajar”.

De inmediato, la publicación ha acumulado más de 92 mil “me gusta”, con cifras superiores a las 46 mil veces compartidas en esta red social.

La desaparición de Debanhi

La situación de la violencia contra la mujer en México ha cogido particular relevancia con el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldua, una joven de 18 años, quien desapareció en Nuevo León, siendo vista por última vez el pasado 9 de abril en la carretera.

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer en su propia cuenta de Instagram, Debanhi asistió a una Quinta la noche anterior, viernes 8 de abril, acompañada de dos amigas, las cuales regresaron a sus hogares, pero Escobar se quedó en dicho lugar. Las acompañantes aseguran que pidieron a un “contacto de confianza” que la recoja y, desde entonces, no se sabe nada de ella. Este sujeto trabajaría para taxis por aplicativo como Didi y Uber.