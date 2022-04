En más de una ocasión las personas han experimentado la desazón de no subirse a tiempo a vehículos de transporte público, ya sea porque estos no se detuvieron o estaban repletos. En Argentina, a una pasajera no le importó que el chofer de un autobús haya cerrado la puerta y prácticamente se trepó de la unidad. La foto se hizo viral en Twitter y aquí te contamos la historia.

El hecho se produjo en la esquina de Allende y Sáenz Peña, en Córdoba, Argentina y el periodista Ignacio Cadario fue el encargado de publicar la fotografía en su cuenta de Twitter. De acuerdo con la imagen, una mujer sube al estribo del colectivo de la empresa de transporte urbano ERSA Córdoba y viaja trepada de él.

“La gente no puede subirse al colectivo donde quiera. El chófer de ERSA Córdoba no abrió la puerta porque la mujer quería subir en la esquina, se subió lo mismo, si la abría por el vuelo se caía”, escribió.

La gente no puede subirse al colectivo donde quiera. El chófer de @ERSACordoba no abrió la puerta porque la mujer quería subir en la esquina, se subió lo mismo, si la abría por el vuelo se caía. @ContinentalCba pic.twitter.com/nQlFmqZEqh — Ignacio Cadario (@nachocadario) April 7, 2022

La imagen se hizo viral en pocos minutos y la mayoría de los usuarios criticó la temerosa acción de la pasajera.

Empresa se pronuncia

Luego de hacerse viral el caso, la empresa ERSA Córdoba se pronunció sobre lo sucedido e indicó que las unidades solo recogen pasajeros en paraderos habilitados, según refiere Vía País.

“La persona que aparece en imagen intenta subir en la calle frente a un semáforo a un colectivo en servicio, con los peligros que eso implica para su seguridad y la del resto de los transeúntes”, indicó en su cuenta de Twitter.

La persona que aparece en imagen intenta subir en la calle frente a un semáforo a una colectivo en servicio, con los peligros que eso implica para su seguridad y la del resto de los transeúntes. — ERSA Córdoba (@ERSACordoba) April 7, 2022

Luego agregó: “El chófer en su correcto manejo de la situación, no abrió la puerta ya que esto hubiese implicado un daño a la persona en cuestión, procuro que baje para continuar con su trabajo. Recordamos, por ordenanza municipal, el ascenso y descenso de pasajeros es en paradas autorizadas”.

El chófer en su correcto manejo de la situación, no abrió la puerta ya que esto hubiese implicado un daño a la persona en cuestión, procuro que baje para continuar con su trabajo. Recordamos, por ordenanza municipal, el ascenso y descenso de pasajeros es en paradas autorizadas. — ERSA Córdoba (@ERSACordoba) April 7, 2022

¿Qué es un colectivo en Argentina?

Colectivo es el nombre que se da en Argentina a los vehículos de transporte de pasajeros y este, a su vez, es uno de los medios más utilizados en ese país, según explica Billiken. La diferencia principal con los ómnibus es su menor tamaño.

Este medio de transporte también es llamado “bondi” y es un invento argentino que data de la década de 1920