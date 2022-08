Hay una perrita que ha sido capaz de ‘robarse’ los corazones de muchos usuarios. Estamos hablando de Chrissy, que aparentemente vive en Estados Unidos. Esta mascota se hizo conocida en las redes sociales porque suele fingir su muerte para recibir golosinas. Aquí te contaremos todo lo que se sabe sobre ella.

Debido al singular comportamiento de la perrita, su familia se vio obligada a colocar un letrero en el jardín de la casa para informar a los transeúntes sobre lo que ella tiene acostumbrado hacer. Aquel cartel fue dado a conocer en Reddit por el usuario ‘micindra’, de acuerdo a The Mirror.

En la foto que subió dicho internauta no solo se alcanza a ver el aviso de la familia, sino también a la propia mascota de esta historia que aparece echada en el jardín de su casa, esperando llamar la atención de alguien.

En esta imagen se aprecia a Chrissy echada en el jardín de su casa y el letrero que colocó su familia. (Foto: micindra / Reddit)

“Si ves una perrita cerca de este letrero... no te preocupes, no está perdida, vive aquí, se llama Chrissy y está de mal humor, es muy amigable y le encanta el alboroto, pero no se niega a entrar a menos que le demos una de sus golosinas... No tenemos golosinas. Si la ves fingiendo su propia muerte al acostarse en el camino y fingir que la han atropellado, sigue adelante, solo está buscando simpatía ya que no ha recibido golosinas. Gracias”, se lee en el cartel, según la mencionada imagen.

Muchas personas no dudaron en señalar que Chrissy es la “reina del drama”. Otras, en tanto, sostuvieron que, si la ven algún día, se conmoverán y le darán comida. La foto del letrero ya se puede encontrar en varias redes sociales.

