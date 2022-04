No cabe duda que el esfuerzo de cada día, por lo general, suele dar sus frutos y con creces; tal y como es el caso de una mujer de El Salvador cuya historia se dio a conocer en redes sociales como Twitter y, de inmediato, se convirtió en tendencia ¿Qué sucedió? La joven mostró con mucho orgullo que ganó 5 dólares lavando ropa y los usuarios no dejaron de brindarle halagos.

Una forma honrada de ganarse la vida

La publicación en la mencionada plataforma virtual data del pasado 29 de marzo y en ella colocó 4 fotografías que acompañó con el siguiente mensaje.

“Feliz mediodía, les deseo un buen provecho. Gracias a Dios, después de unas lavadas, ya salió para el día y así, honradamente, nos vamos a la vida todo tipo de trabajo honrado. Bendiciones a todos. Se les aprecia”.

Mujer salvadoreña muestra lo que gana lavando ropa en su comunidad. (Foto: @clarosojosbellos)

En el post, podemos ver a la mujer mostrando un billete de 5 dólares, que es lo que ganó por atender a un cliente; en las 3 siguientes vemos las ropas colgadas en tenderos al aire libre. Una muestra de su emprendimiento que se ha vuelto viral en esta red social.

Usuarios la elogian por su ejemplo de vida

Desde su fecha de publicación, hasta ahora, ha superado los 2 mil “me gusta” con cientos de usuarios que no se guardaron nada y elogiaron a esta mujer salvadoreña, aunque no pocos recordaron dramas parecidos que vivieron con sus madres, quienes se desempeñaron en todo tipo de empleos para sacar adelante a sus hijos.

Pero, también hay otros que la halagan, pero aseguran que está cobrando poco por los servicios que presta.

Repartiendo agua. (Foto: @clarosojosbellos)

“Que Dios la siga bendiciendo grandemente. Me hizo recordar a mi mamá. Ella, por muchos años, lavó y planchó para darnos de comer”, “¿cobras 5 dólares por lavar? Niña, yo pago 15 dólares solo por planchar”, “mis respetos para usted que se gana la vida honradamente y no busca maneras indebidas de sobrevivir como muchos en este mundo. Ahí la diferencia entre una persona sobresaliente y una lacra. Bendiciones y cualquier comentario negativo es de gaznpiros”, “belleza, para los frijolitos con crema ganados honradamente”, “eres una mujer admirable. Dios te bendiga grandemente”, “admiro a esa clase de gente que no se quedan de manos cruzadas. Dios te dé sabiduría y te dé ideas y oportunidades para salir adelante”, “así es, con humildad a ganarse el pan de cada día. Le aseguro que dormirá tranquila sabiendo que Dios suplirá siempre”, “bendiciones, amiga. Sin duda, representas a las mujeres honradas, trabajadores de nuestro país. Mis respetos para ti”, “así me crio mi linda madre: lavando ropa, hasta para ir al cine me daba”.

Una 1,000 oficios

Sin embargo, este no es el único trabajo en el que se desempeña nuestra protagonista, pues es toda una mil oficios, ya que en su cuenta de Twitter nos revela que se dedica, a la vez, a otras labores como trasladando agua para otros subida en una pick-up, pero también la hemos visto desempeñarse en labores de albañilería como carpintería.