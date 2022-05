Harry Matadeen es un hombre de Hampshire (Reino Unido) que, de acuerdo a The Mirror, ha estado bebiendo su propia orina desde 2016. A raíz de ello, él aseguró que solo tiene amigos que hacen lo mismo o aprueban la decisión que tomó. En esta nota podrás conocer su historia, la cual ha impactado en varias redes sociales.

El muchacho, siempre según la citada fuente, ha recalcado que desde que empezó a beber su propia orina, su cerebro “despertó” y le dijo ‘adiós’ a la depresión. “Sentí una nueva sensación de paz, calma y determinación. Pensé ‘guau, puedo hacerlo gratis y mantenerme siempre en este estado feliz’”, agregó.

La diferencia entre la orina fresca y la envejecida, según Harry Matadeen

Él disfruta de 200 mililitros todos los días. “La orina fresca nunca es tan mala como imaginas: tiene un olor neutro y no tiene mal sabor a menos que seas realmente tóxico. Pero la orina envejecida siempre huele mal y el sabor es refinado y adquirido. ¡Solo diré que lleva un tiempo acostumbrarse!”, manifestó.

“De hecho, ahora me gusta el olor y el sabor de mi orina envejecida, debido a la neuroasociación de los beneficios y la alegría que me da después de que la tomo en mi sistema”, sostuvo después.

Elige bien a sus amistades

Su estilo de vida nunca fue aprobado por su familia. “Mi hermana no me habla y una de las razones es que participo en la terapia de orina”, dijo. “He elegido a todos mis amigos ahora y todos ellos hacen terapia de orina fresca, envejecida o la aprueban. Si no lo hicieran, no los tendría como amigos, así de simple”, añadió.

No solo bebe su orina, también se la echa a su cara

Harry Matadeen, además de beber su orina, se la echa a su cara. De esa manera, cuida su piel. “La orina me ha hecho parecer mucho más joven. Beber la orina envejecida ha revitalizado mi rostro a sus años juveniles y cuando me lo froto en la cara, la diferencia es instantánea y obvia”, señaló.

“Mi piel es joven, suave y luminosa. La orina envejecida es el mejor alimento para la piel que he encontrado hasta la fecha. Cuando lo frotas, suaviza la piel y la mantiene joven y elástica. No uso ningún otro cuidado de la piel que no sea la orina. Es el secreto de la eterna juventud”, aseveró el hombre de Hampshire.