El pasado lunes se llevó a cabo la Prueba de Transición Universitaria (PDT) en Chile, un examen que sirve para que los estudiantes accedan a la educación superior en el país sureño. Entre los postulantes se encuentra Diego Arce Jiménez, un joven de 20 años que, pese a estar internado en la Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, rindió la prueba. Su situación llamó la atención de los medios locales, quienes dieron a conocer más sobre su caso.

El joven, que lleva 116 días internado en espera de un trasplante de corazón, indicó que se encuentra en buen estado de salud y que “el proceso fue como una prueba común, hasta ahora se me hizo más o menos fácil, pero no sé como va a ser el puntaje”.

“Que esté hospitalizado no significa que tenga que pausar toda mi vida, entonces la quería dar y si no me conforma el puntaje, bueno la puedo volver a rendir hasta conseguir algo que me satisfaga. La quiero rendir para no dejar nada pendiente para después del trasplante”, agregó.

En cuanto a la carrera que desea estudiar, Diego expresó que le gustaría convertirse en un ingeniero civil: “hay varios amigos que estudian lo mismo y me llama la atención por el trabajo administrativo que puede ser en varias áreas, porque después del trasplante -como uno toma inmunosupresores al tener defensas bajas- no se puede exponer”.

El estar internado en un hospital no evitó que Diego Arce Jiménez rindiera la prueba. (Foto: Meganoticias)

“Es un precedente para cualquier niño”

Pía Jiménez, madre del joven, agradeció al hospital por gestionar todo lo necesario para que Diego rindiera el examen. Asimismo, remarcó la importancia del suceso: “Llevaba mucho tiempo esperando, postergando sus estudios por el tema de la enfermedad y se dio una gestión maravillosa de parte del Hospital junto con el Ministerio, para que él pudiera rendir la prueba estando en las condiciones que está, aquí en la UCI, entonces, está feliz”, afirmó. “Yo creo que es un precedente para que cualquier niño, ni Dios lo quiera, pueda estar en las mismas condiciones de Diego, en estos momentos, pueda rendir y pueda seguir desarrollándose como persona”.

El doctor Oneglio Pedemonte, jefe de la Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular del hospital, dijo que el postulante “tiene las mismas condiciones de todos los estudiantes del país, por lo tanto tiene que cumplirlo dentro de ciertos tiempos, dar las respuestas que corresponden y nosotros tratamos de darle las mejores condiciones”.

“Este proceso tiende a la inclusión, necesitamos mucho de inclusión y no por estar enfermos, no por estar en un hospital, no puedan tener la oportunidad que todos los jóvenes debieran tener para formarse y seguir creciendo y progresando. Yo creo que él es un ejemplo para el país, un ejemplo para los jóvenes que estando en esta condición él tiene una ambición y esa ambición es llegar a la universidad, poder seguir una carrera y ser un aporte para las futuras generaciones”, concluyó.