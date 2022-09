Muchas madres se ven en la obligación de renunciar a sus trabajos, pues no tienen con quién dejar a sus bebés. En México, un hombre permitió que su empleada lleve a su pequeña hija al trabajo los días que sean necesarios y el gesto conmovió a los usuarios de Facebook.

Rosita es una madre que hace unos meses se convirtió en madre. Ella consiguió un trabajo en Bigprint, una tienda deportiva ubicada en Guasave, Sinaloa, según ABC Noticias, pero en más de una ocasión tuvo el problema de no tener a quién cuide de su bebé.

La mujer le presentó su renuncia a su jefe, identificado como Luis Ricardo Ruiz en sus redes sociales, pero el hombre no se lo aceptó. Por el contrario, le propuso que lleve a su hija a la tienda y decidió compartir esta experiencia en su cuenta de Facebook.

“Y aquí me la pone enseguida de mí y, ¿saben qué? No se necesitan meses ni años para encariñarse con los niños, incluso ya le puse hasta su sobrenombre de cariño, Zarita, quien seguramente nos va acompañar muchos días acá y que cuando no la agarramos uno u otro compañero, siempre está sonriendo y no llora nada. Eso sí, te echa grito si esta aburrida. Bienvenida Zarita al equipo de Bigprint. Haces mucho más alegres los días”, escribió el hombre en su cuenta de Facebook.

Gesto fue valorado por usuarios

La publicación se hizo viral en la red social y acumuló más de 30 mil ‘me gusta’. Los usuarios resaltaron el gesto de Luis Ricardo Ruiz.

“Dios le retribuya en bendición. Se necesita más personas como usted”; “Por más jefes así, por favor”; “Felicidades por ser un hombre empático y de buen corazón, qué gran jefe”, fueron algunos de los usuarios destacados.

En una publicación posterior, Ruiz se mostró sorprendido por la respuesta que generó su publicación y pidió que más jefes sean empáticos. “Ojalá sirva para que otras personas se motiven para hacer lo mismo y apoyemos un poco más a nuestros colaboradores”, escribió.

