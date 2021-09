Facebook fue el escenario de una conmovedora historia de amor que se convirtió en viral en esta red social luego que se publicara una fotografía que data de 1986, que en el reverso tenía una carta para, al parecer, un amor imposible el cual, 35 años después, se intenta descubrir para quién estaba dirigida.

La publicación fue hecha por la profesora chilena Consuelo Victoria Segura, en la que se revela la dedicatoria que guarda la foto donde se observa a una estudiante vistiendo su informe escolar.

En la carta se puede leer: “Eres una persona muy importante para mí, en un día tan especial como hoy. Quiero decirte que jamás conocí a alguien como tú y que te quiero”. La firma de la remitente finaliza con: “Con amor, Tamy”.

La fotografía fue encontrada en una casa abandonada de Limache. (Foto: Facebook)

La fecha en que se escribió la carta data del 20 de diciembre de 1986; 35 años han pasado desde entonces, y la profesora Consuelo se ha dado a la labor de encontrar a los integrantes de esta historia de amor.

Pero, ¿Cómo encontró esta misiva? Fue hallada en una casa abandonada en Limache, provincia de Marga Marga, región de Valparaíso (Chile), la cual no tardó mucho para convertirse en viral de Facebook, así como diversas personas que compartieron la publicación para ubicar a estas dos personas que, en su momento, se amaron.

“Como meta auto impuesta me he decidido a saber la historia de esta fotografía que me he encontrado”, expresa Consuelo Segura en la mencionada red social.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los protagonistas de esta historia. (Foto: Facebook)

Y agrega: “Contexto. En Limache viejo, calle Echaurren, casi al llegar a independencia existe una casa abandonada desde que tengo memoria. Iba pasando por allí y encontré esta foto con una dedicatoria en el reverso del año 86”.

“Es una niña (quizás del liceo de Limache) alguien le dejó un tierno mensaje y sería bello que llegara a sus manos, si es que aún ella está en nuestro plano. Ayúdenme a difundir o aportar información sobre esta historia”, finalizó.

