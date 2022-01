El pasado 14 de enero de 2021, una fotógrafa de Alabama, Estados Unidos, tomó Facebook por asalto al compartir unas imágenes de la sesión de fotos de una niña que se transformó en Spider-Girl, una versión juvenil y femenina de Spider-Man. Esta es su adorable historia.

En diálogo con la televisora WKRG, Diamond Jackson, propietaria de la compañía de fotografía Rae’s Bleu Rose Photography, contó que la modelo era su hija Rose y que lo hizo por motivo del tercer cumpleaños de la pequeña.

Jackson señaló que si bien la niña ama a Spider-Man, para su onomástico se inclinó más a encarnar a Spider-Girl, aunque no quería hacerlo luciendo un vestido alusivo al superhéroe de Marvel sino el “verdadero” traje del personaje de Marvel.

Un toque especial a la sesión de fotos

Sin embargo, la fotógrafa quiso darle un toque especial para que incluya los moños estilo afro de Rose en las postales que le tomó para que tanto la pequeña como sus dos hermanas mayores acepten la belleza de su cabello natural.

“He tenido fotos que se han hecho virales antes, pero no de esta forma, esta es distinta. No esperaba nada de esto”, precisó la madre de tres hijas en relación a los miles de reacciones y comentarios que ha recibido, que a su vez han vuelto más exitoso su negocio.

Jackson confesó que su amor por la fotografía nació a una temprana edad, pero que se dedicó en serio a esto hasta el nacimiento de su segunda hija en 2016. Ahora, se ha mostrado agradecida por el amor y el apoyo recibo tanto hacia ella como a su negocio.

¿Quién es Spider-Girl?

De acuerdo a Wikipedia, Spider-Girl (May “Mayday” Parker) es una superheroína ficticia que aparece en cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. El personaje aparece en el universo MC2. El personaje fue creado por Tom DeFalco y Ron Frenz como la hija adolescente de Peter Parker (Spider-Man) y Mary Jane Watson, y apareció por primera vez en What If (volumen 2) # 105 (febrero de 1998).