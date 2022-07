Por lo general, el matrimonio es un momento único y especial para los novios a la vez que íntimo, pero en el Reino Unido una mujer confesó sentirse muy furiosa cuando su futura suegra le sugirió hacer una “boda conjunta”, ella se negó por lo que la madre de su pareja la calificó de “desagradable”. Su historia se hizo tendencia en redes sociales generando un intenso debate en la caja de comentarios.

Buenas relaciones familiares

La novia, cuyo nombre no conocemos, publicó su relató en Reddit y nos cuenta que la madre de su futuro esposo se encuentra comprometida, por lo que le propuso a la joven tener una boda combinada para que puedan experimentar “el mismo amor”, idea que no le agradó en lo absoluto.

“He estado comprometida con mi encantador prometido durante unos meses, todo ha sido perfecto, mi familia lo adora y su familia es la más amable. Es muy reconfortante estar cerca. Me recibieron con los brazos abiertos”, expresó en la publicación viral.

La pareja estaba muy ilusionada en casarse hasta que llegó la propuesta de la madre del novio. (Foto: Jeremy Wong/Pexels)

“Pero, aquí está el problema. Además de nuestra boda, también lo hará su madre, con lo que nunca he tenido problemas. De hecho, estoy muy feliz por ella. Hemos estado planeando nuestras bodas juntos y ha sido un deleite. Nos hemos unido mucho en estas reuniones y he aprendido mucho sobre ella”, prosiguió la mujer.

Una propuesta impertinente

Y toca el momento incómodo cuando su futura suegra sugiere una boda particular: “En una de nuestras reuniones, menciona la combinación de nuestras bodas y dice ‘para que podamos experimentar el mismo amor’. Digo que no porque no me siento cómoda compartiendo mi boda con otra persona por el hecho de que es mi momento y mi prometido”.

Confiesa que al decir estas palabras fue tratada como si se tratara de una persona “desagradable”: “Dije que no me sentía cómoda con esa idea, que sería mejor que fueran separadas. Dice que lo entiende, pero sigue presionando con el asunto hasta el punto que reviento y le digo que no me siento cómoda compartiendo la boda con alguien 21 años mayor que yo y con su tercer matrimonio”.

Tras el altercado, la futura suegra trató mal a la novia. (Foto: mundodeportivo.com)

Indispuesta con la familia y su novio

Pero, nunca esperó la reacción de la madre de su prometido: “Empezó a sollozar incontrolablemente y me dijo que soy una perra desagradable que no puede cuidar de sí misma. Le informa a su familia y a la mía sobre lo que sucedió, también lo publicó en Facebook asegurando cómo voy a ser una esposa sexy para mi esposo y una madre aún más sexy para mis hijos”.

La acción de la madre tuvo su efecto, pues consiguió indisponerla: “Mi prometido y su familia están totalmente indignados conmigo, mientras que algunos otros están de mi lado”. Al conocer esto, la mayoría de usuarios de Reddit le dieron su respaldo, mientras otros advirtieron sobre la reacción de su novio: “Si tu prometido no está de tu lado reconsideraría el compromiso”.