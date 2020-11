3 de 3

La vida continúa hasta que llegó el último día que Sawyer pudo hablar con ‘Pete’ antes que partiera hacia la eternidad. Y es que el hombre que jamás pudo quitarse la fama de amargado, se refirió a ella como “encanto” como si presintiera que “su final estaba cerca”. “Ahí fue cuando lo miré. Y sabes, cuando uno ve a la gente, realmente no la mira con detenimiento, pero realmente lo miré y le dije de la forma más sincera: ‘me gusta más cuando me dices ‘oj*te’’. Él simplemente echó a reír y me fui. Esa fue la última vez que lo vi”, contó. Sawyer acudió al funeral de su amigo donde sus familiares le dijeron que él solía hablar mucho de ella. “Y fue ahí donde caí en cuenta que no era una persona más”, reflexionó la mujer, que rompiendo en llanto, precisó que ‘Pete’ es un ejemplo de que uno debe ser amable con todos los que conozcan en sus vidas. | Crédito: Katie Swayer / Facebook.