Su respuesta dio la vuelta al mundo. Una niña de 8 años llamada Ivie, que vive en Australia, ha conmovido a miles de usuarios de Instagram, pues se supo que le escribió una carta a una pequeña que le dijo gorda. Esta es su historia viral.

Mel Watts fue la encargada de dar a conocer el accionar de su hija a través de la mencionada red social. En su publicación, ella contó que Ivie se sintió incómoda luego que una niña la llamara gorda, al punto que se paraba sobre una balanza que tienen en casa y cuestionaba la forma de su cuerpo.

Pero después, Ivie decidió no permitir que esa palabra la afectara y elaboró una carta para la otra menor. “¿Por qué me lo dices? No me gusta. Es como intimidar a alguien”, escribió, según la imagen que difundió su madre en Instagram.

“Siento que no pertenezco para que me traten así y sigo pesándome, pero este es mi cuerpo y amo quién soy y nunca lo cambiaré y no me importa lo que otras personas o tú piensen de mí, pero sé que mi mamá, mi papá y mi familia me aman”, añadió.

A su madre, Mel Watts, le gustó cada palabra que usó su hija. Ella, en la descripción de su publicación en Instagram, sostuvo que está muy orgullosa de Ivie “por defender su cuerpo y sus sentimientos. También estoy muy feliz de que la otra chica reconociera que los sentimientos de Ivie estaban heridos; volvieron a ser amigas después”.

