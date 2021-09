Una inesperada y desgarradora llamada telefónica tomó por sorpresa a los miembros de la Dirección General de Prevención y Salvamento Público de Livorno, Italia. “Estoy solo, no he comido en días, no puedo ponerme de pie. Por favor, ayuda”, alcanzó a decir Alfredo, un anciano de 86 años que decidió comunicarse con los agentes tras quedarse completamente solo.

Rápidamente, los agentes llegaron a la vivienda del hombre y comprobaron que se encontraba en una situación grave de abandono, informó el medio local Corriere fiorentino. Alfredo se quedó viudo tras haber trabajado toda su vida en el puerto y no contaba con el apoyo de ningún familiar ni conocido.

Fue en ese momento que los policías decidieron rápidamente lo que harían: se dividieron las tareas. Uno de ellos fue a hacer las compras mientras que el otro se quedó al lado de Alfredo. Poco después, le prepararon un plato de comida y lo acompañaron mientras este almorzaba. Además, llamaron a los servicios médicos para que lo examinaran.

Posteriormente, su caso fue denunciado a las autoridades competentes para que se activase el protocolo de ayuda y se le brinde el apoyo necesario.

La historia de Alfredo conmovió a muchos ciudadanos, quienes se pusieron en contacto con la jefatura para saber cómo ayudarlo.

“Ha habido decenas de llamadas telefónicas de personas ofreciendo su ayuda por Alfredo. Personas que habían hecho la compra y querían que se la entregaran a las personas mayores y que, por tanto, pidieron nuestra ayuda. Hemos puesto a disposición el personal de los volantes para recoger las compras”, señalaron desde la cuenta de Facebook de la comisaría.

