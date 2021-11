En Facebook circula la sorprende historia viral de un trabajador mexicano que luego de varios esfuerzos cumplió su palabra y pagó una deuda de mil 500 pesos, aproximadamente unos 68 dólares, con las monedas que recibió como propina durante los últimos meses.

De acuerdo al relato de Lupita Santos, un empacador de una tienda de Nuevo Laredo, ciudad ubicada en el estado de Tamaulipas, le solicitó un préstamo. La persona de bajos recursos se comprometió a entregarle el dinero en “ocho meses”.

“Esto es de admirarse. Hoy, hace 8 meses que una persona me pidió 1.500 pesos prestados, es de bajos recursos y ahora trabaja de ‘cerillito’, para que entiendan, y me dijo: ‘Préstamelos, te los pago en 8 meses’ “, señaló Lupita en su cuenta de red social.

Cuando llegó la fecha acordada, el ‘cerillito’, como se les conoce a los empacadores en México, se presentó en la casa de Lupita para devolverle el dinero prestado. Sin embargo, a la mujer le sorprendió un detalle: la forma de pago del admirable hombre.

“Ya no me acordaba, vino muy temprano y me pagó los 1.500, así, con puras moneditas. Yo quería llorar porque aún hay gente que realmente valora lo que es un préstamo”, agregó Lupita Santos, quien adjuntó las fotografías de las monedas.

Destacaron actitud del hombre en Facebook

La historia, publicada el pasado 27 de noviembre, no pasó desapercibida en las redes sociales. Más de un cibernauta resaltó las “cualidades como persona” del trabajador. El post ya acumula más de 19 mil compartidos.

“Eso se valora aunque no sea préstamo. Muy bien por esa persona”; “Dios bendiga a esa persona”; “eso es ser una persona honesta y sobre todo responsable”; “cuando las ganas de pagar son sinceras no importa cómo hagan el pago”, se lee entre los comentarios.