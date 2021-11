Los médicos, entre otras cosas, son conocidos por poseer un tipo de letra que solo algunos privilegiados mortales tienen la habilidad de poder leer e interpretar. Sin embargo, en España, un farmacéutico la pasó muy mal cuando le entregaron una receta y, a pesar de todos los esfuerzos, no fue capaz de entender las indicaciones del galeno. Su historia fue compartida en Twitter convirtiéndose en un tema que dio mucho de qué hablar en esta red social.

Julio, el protagonista de este relato, confesó que, por más que intentó, no consiguió interpretar lo que el doctor le recetó a uno de sus clientes. Presa de la desesperación, el español recurrió a la mencionada plataforma virtual en busca de ayuda que, para efectos prácticos, sería la de un traductor de este estilo de escritura.

“No os parecen una falta de respeto recetas tan ilegibles? P.D.: ¿Qué creéis que es?”, expresó de esta manera su indignación, pero también esperando que alguien en su audiencia pueda echarle una mano.

Publicación donde se expone la receta médica ilegible. (Foto: Julio/Twitter)

Usuarios buscan interpretar receta médica ilegible

Seguidamente, vemos la foto de la receta médica que tomó el hombre. Pero, cuando esta publicación se viralizó y alcanzó a un gran número de personas, la mayoría, sino la totalidad de los comentarios, al parecer, no dieron con la solución de este enigma.

Algunos usuarios le preguntaron a Julio si existía alguna otra manera de saber qué medicamento recetó el médico, a lo que este contestó: “Con el informe averiguamos”, pero en otra respuesta detalla: “Le he preguntado directamente si tenía el informe en alguna plataforma, traía otra receta y esa se leía mejor. La fecha de la receta parecía (jeroglífico) egipcio. No la pongo porque se ve colegiado y nombre. Esa sí medio entendía bien”.

Algunos comentarios de los usuarios tras la publicación. (Foto: Julio/Twitter)

¿Qué hacer ante una receta ilegible?

De hecho, este tipo de casos no son infrecuentes, por lo que, para evitar confusiones, dar un medicamento o una dosis que no corresponden, el farmacéutico no debe vender ningún producto al paciente hasta que la receta esté 100 por ciento entendible.

De hecho, interpretar la letra de los doctores es algo que no se recomienda hacer. En algunos países, la alternativa a esto es acudir a registros digitales de las entidades médicas para verificar el informe, dentro del cual deberían figurar los medicamentos recetados, entre otro tipo de información.