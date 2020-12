Escalofriante. Un hombre aseguró que se mudará del departamento donde vivía después de fotografiar su cocina vacía al escuchar unos ruidos y ver una extraña figura en la imagen. La foto se volvió viral ni bien fue compartida en Reddit bajo el título “Después de escuchar golpes y ruidos en mi cocina, tomé una foto y vi esto”, acumulando cientos de comentarios de usuarios que compararon la escena con una sacada de una película de terror.

La cámara enfoca el pasillo poco iluminado que lleva a la cocina, y a primera vista parece no haber nada que ver en el ambiente, salvo unos cuantos objetos que se observan sobre el mostrador a un lado de la puerta; sin embargo, más de uno se llevó una tremenda sorpresa al hacer un acercamiento y toparse con algo espeluznante: un rostro pálido que esboza una aterradora sonrisa y con la mirada fija hacia el otro extremo del corredor.

La publicación acumuló más de 1,000 comentarios en cuestión de minutos, pero no todos se mostraron convencidos de la foto viral , ya que algunos arguyeron que lucía como una tétrica máscara colocada adrede en dicha posición y que incluso hasta podría tratarse de un montaje, porque la resolución es “distinta” (es decir más “clara”) solo en el área del “rostro” y podía verse cómo fueron renderizados los pixeles en esa parte.

Al ver el interés que despertó la imagen que compartió, el usuario u/OopySpoopyMan reveló que vive con “3 amigos pero que en el momento que la fotografía se tomó estaba solo en casa”. “Después de tomarla, revisé la cocina y no encontré a nadie. La puerta principal [estaba] cerrada, al igual que todas las ventanas. No tengo idea de lo que haya pasado. No pensé que esto fuera a llamar tanto la atención, pero gracias por la preocupación”, precisó.

“Como una especie de actualización, después de ver todo esto, he empacado algunas cosas y me iré a vivir con mi familia. Ya le dije a mis compañeros de vivienda que me iré, y la razón por la que lo hago, pero ellos han decidido quedarse allí”, finalizó la persona que publicó la foto viral que tuvo tanto éxito en Reddit que no tardó mucho en ser replicada en otras conocidas redes sociales. ¿Qué opinas? ¿Fenómeno paranormal o engaño bien elaborado?

“Después de escuchar golpes y ruidos en mi cocina, tomé una foto y vi esto”, se lee en la descripción de la foto viral que tomó por asalto las redes sociales. | Crédito: u/OopySpoopyMan / Reddit.

