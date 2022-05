Pasó por una mala experiencia y descubrió cuál era su pasión. Así se resume la historia de Debbie McAll, una mujer que vive en Portsmouth (Inglaterra). Ella fue acosada por un espíritu y tiempo después se convirtió en cazadora de fantasmas. Su relato es un verdadero éxito en las redes sociales.

La mujer, de acuerdo a The Mirror, actualmente tiene 51 años de edad. Su vida comenzó a cambiar en noviembre de 2012, cuando un espíritu se ‘unió’ a ella y se negó a dejarla sola durante más de un año.

Debbie McAll no la pasó bien

En un principio, dicho espíritu era invisible, según contó, pero luego se convirtió en una sombra siniestra. Movía objetos y era agresivo, a tal punto de que la llegó a arrastrar por las escaleras. A raíz de ello, Debbie fue a varias iglesias para pedir ayuda, pero nadie sabía qué hacer.

No veía al espíritu, pero podía sentirlo

“El espíritu era un poco más alto que yo: alrededor de 5 pies y 7 pulgadas y bastante ancho. Había un peso en él, lo cual es gracioso decir sobre un espíritu”, declaró la mujer, siempre de acuerdo a la citada fuente. “Estaba absolutamente aterrorizada. No tenía idea de cómo lidiar con eso. En ese momento, no podía verlo, pero podía sentirlo”, agregó.

Eventualmente, Debbie acudió a un médium, quien le dijo que necesitaba “dejar ir cualquier energía negativa” que mantenía al espíritu junto a ella. A finales de 2013, este la dejó en paz, pero a raíz de la experiencia que vivió, la mujer se apasionó por lo paranormal. “Fue el año más difícil de mi vida, pero no me arrepiento porque me ha llevado a donde estoy hoy. Creo que estas cosas sucedieron por una razón”, aseveró.

Conoció a su alma gemela

En 2015, ella optó por unirse a un grupo paranormal. Años más tarde (2018), fundó Ghost2Ghost, que también es un grupo donde se realiza investigaciones paranormales. Tras ello, conoció al amor de su vida, Emily Cowell, quien fue su clienta.

“Ella (Debbie) tiene la misma pasión por lo paranormal que yo y siempre que podemos, trabajamos juntas. Nuestras citas nocturnas son investigaciones paranormales en lugar de cenas. ¡Las preferimos!”, manifestó Emily.

¿Cuántas excursiones ya va realizando Debbie McAll?

Debbie McAll no tiene problema en decir que participar en las investigaciones le ha cambiado su vida por completo. Ella está muy feliz con lo que hace. Ya va realizando más de 120 excursiones inquietantes, con una mezcla de creyentes y escépticos.

“Al realizar investigaciones paranormales y hacer contacto con espíritus, siento que finalmente estoy obteniendo respuestas y entendiendo las cosas”, indicó. “Invitaría a cualquiera que sea escéptico a venir a uno de nuestros eventos paranormales y les pediría que mantengan la mente abierta. Es una experiencia verdaderamente notable y hemos tenido muchas personas que no creían cuando llegaron y se van pensando diferente”, sentenció.