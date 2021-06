Foto viral | Una mujer de la ciudad de Largo, en Florida, Estados Unidos, fue a retirar US$20 del cajero automático sin imaginar que se terminaría llevando una gran sorpresa al ver que tenía un saldo de casi US$1.000 millones en su cuenta bancaria. Julia Yonkowski no entendía lo que estaba pasando, así que decidió reportarlo al banco, pero no la atendió nadie. Su singular historia ha causado tal revuelo en las redes sociales que ha llegado a los canales de televisión.

La reacción de la mujer al ver tal cantidad de dinero en su cuenta de ahorros en el banco también fue un tanto particular. “Oh, Dios mío, me horroricé. Sé que la mayoría de las personas pensarían que se ganaron la lotería, pero yo estaba horrorizada”, dijo Yonkowski a la cadena de noticias local WFLA.

En un principio Yonkowski fue hasta el cajero del banco Chase Bank de la ciudad de Largo solo para retirar US$20.“Cuando puse los US$20, la máquina regresó y dijo que le daremos los US$20, pero eso causará un sobregiro y se le cobrará y dije: ‘Oh, olvídelo’”, dijo la mujer antes de llevarse la sorpresa.

Yonkowski asegura que no ha tocado su cuenta bancaria desde el sábado por temor a verse involucrada en un problema financiero de mayor magnitud. “He leído historias de personas que sacaron el dinero y tuvieron que reponerlo. Yo no lo haría de ninguna manera porque no es mi dinero”, comentó.

“Me da un poco de miedo porque sé de las ciberamenazas. La verdad es que no sé qué pensar”, explicó Yonkowski al citado medio. Y pese a sus reiteradas llamadas e intentos de comunicación con su banco, la mujer no pudo conseguir una solución ya que las oficinas no atendían por ser fin de semana.

“Me quedo en su sistema automatizado y no puedo ponerme en contacto con una persona”, afirmó. La mañana de este lunes, Yonkowski explicó que acudiría a la sucursal en persona para aclarar el malentendido. Hasta el momento se desconoce el origen del monto que llegó hasta la cuenta de Yonkowski.