El fútbol siempre nos regala historias de todo tipo. En esta oportunidad, te traemos el curioso caso de Evelyni Carelli. La acérrima seguidora de Vasco da Gama, escuadra que milita en la Segunda División de Brasil, cumplió su promesa y decidió tatuarse una imagen del delantero Germán Cano, quien se ganó el cariño del ‘Gigante de la Colina’. Sin embargo, meses después ocurrió algo inesperado. Mediante las redes sociales, se viralizó este caso.

A fuerza de goles y buenos rendimientos, Germán Cano conquistó a los fanáticos de Vasco da Gama. Luego de haber perdido la categoría en febrero de 2021, el experimentado artillero continúo jugando en el equipo de Río de Janeiro.

Hincha se tatúa el rostro de Cano, pero él se marcha al clásico rival

Si bien el ‘Almirante’ no consiguió retornar a la máxima categoría, la hinchada reconoció el gesto de Cano. Incluso, la seguidora Evelyni Carelli se tatúo una ilustración del argentino surgido en las inferiores de Lanús. “Me hice el tatuaje por una promesa en el encuentro contra Coxa en San Januario”, indicó.

Marquem ele lá, por favor 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/5W7BkNxcAE — evelyni ✠ (@carelli_evelyni) October 19, 2021

“Vasco todavía podía pelear por ascender y haber ganado ese partido nos devolvió la esperanza. Dije que si ganábamos con gol de Cano, que era mi jugador favorito, me lo tatuaría. Finalmente, obtuvimos el triunfo 2-1 y él anotó. Entonces, cuando volví a Río de Janeiro cumplí y me hice el tatuaje”, agregó Evelyni en conversación con el portal Globo.

Sin embargo, el jugador de 34 años no renovó y el rival directo de la ciudad, Fluminense, apareció en escena y contrató los servicios de Cano. “No puedo creer que tenga tatuado a un hombre que jugará en Fluminense”, escribió Evelyni en su cuenta de Twitter.

Eu não acredito que fiz a tatuagem de um cara que vai pro Fluminense 🤡 — evelyni ✠ (@carelli_evelyni) December 9, 2021

Tatuaje sacudió las redes sociales

Después de confirmarse la llegada de Germán Cano al Fluminense, el tatuaje de Evelyni Carelli sumó miles de reacciones en Internet hasta el punto de convertirse en tendencia. “Cuando comenzaron las especulaciones no lo podía creer. Publiqué un tuit enojada y los hinchas de Fluminense invadieron mi Twitter para burlarse de mí. Después, cuando se oficializó terminé convirtiéndome en un meme. Ya me lo estoy tomando con calma y no me importante lo que digan”, explicó la joven.

Asimismo, la protagonista de esta historia precisó “me molestó bastante que se fuera a un rival porque no quería que se marchara a ningún equipo de Río. No niego que estaba muy triste, pero me gustaría que regrese a Vasco en un futuro. Él honraba nuestra camiseta. Por el momento, no pienso en taparlo, pero al primer gol que nos haga lo taparé”.

El tatuaje de la hincha

El diseño muestra la típica celebración de Cano tras anotar: con la señal de la L y el número 14, dorsal que portaba en su paso por Vasco da Gama.