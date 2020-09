Al observar una imagen de alta calidad de galaxias, planetas o algún satélite, por lo general, suponemos que las fotografías que nos muestran han sido tomadas por los grandes y tecnológicos telescopios de la NASA. Sin embargo, hace unos días, un hombre llamado Paul Andrews registró con gran detalle las impresionantes imágenes del sol junto a su telescopio ubicado desde su jardín trasero.

Paul Andrews fotografía la superficie del Sol con su telescopio desde su jardín. Fuente: Triagle News

Paul Andrews de 66 años junto a su telescopio Lunt 152 y algunos equipos de alta tecnología, han sido capaz de capturar imágenes con un sorprendente detalle de las llamas de fuego en superficie solar. Las imágenes ya son virales y esperemos que Paul logre obtener algún premio por tan impresionantes fotografías del sol.

En la entrevista realizada por el medio The Sun de Reino Unido, Paul Andrews dijo: “Lo uso tan a menudo como puedo cuando hace sol. Sin embargo, no puedo hacer lo mismo durante los meses de invierno ya que el Sol está muy bajo en el cielo y las condiciones de visibilidad pueden ser bastante malas. El Sol siempre está cambiando y nunca sé lo que voy a ver. Me parece increíble pensar que las imágenes que muchos aficionados están produciendo en la actualidad, son muy superiores a las tomadas por los telescopios más grandes del mundo hace tan solo unos años”

