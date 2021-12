Andrea Ivanova nuevamente está dando la hora en las redes sociales. En su afán se conseguir los labios más grandes del mundo, la mujer de 24 años ya afrontó decenas de operaciones. Por si fuera poco, acaba de revelar que se inyectará por vez 27 para cumplir su objetivo de parecerse a una muñeca. ¡De locura!

Convertirse en influencer puede llevar a realizar las actividades más extrañas o peligrosas. Ese es el caso de Andrea Ivanova, quien pretende transformarse en una muñeca Bratz. A pesar de recibir comentarios en los que le indican que ha deformado su aspecto físico por las cirugías, la joven de Bulgaria no se detiene.

En ese sentido, Andrea también decidió aplicarse un proceso de alargamiento y contorno de rostro. “Mis labios me gustan mucho. Luego de inyectarme fue difícil comer, pero la molestia pasó con los días. Creo que mis labios son adorables y los amo”, manifestó Ivanova en una entrevista al diario británico, The Sun.

Su regalo para Navidad

Ahora, Andrea Ivanova se encuentra preparada para recibir la inyección número 27 para sus voluptuosos labios durante la temporada navideña. Si bien el médico de la influencer búlgara ya le advirtió sobre los riesgos, a la joven no le preocupa las consecuencias.

“Me gustan mucho y me siento mucho mejor con mis labios. Muy pronto también realizaré los nuevos procedimientos de aumento de labios y mejillas”. Me gustan mucho y me siento mucho más cómoda con mis labios”, adelantó Ivanova.

Cuánto paga por cada operación

La belleza cuesta caro y eso lo sabe perfectamente Andrea Ivanova, pues paga alrededor de 200 euros por sesión. Hasta el momento, ya se sometió a 26 operaciones, eso sin contar con las otras cirugías que también se ha realizado desde el 2018.