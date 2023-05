Hay acciones que son dignas de aplaudir y la que te contaremos en esta nota de Mag es una de ellas. Isaiah Subia es un niño de 12 años que vive en Texas, Estados Unidos, y que puede decir que salvó a su madre, Stephanie Subia, cuando ella sufrió un derrame cerebral.

La progenitora, según se pudo conocer, de un momento a otro se puso mal cuando estaba en su casa. Ella sintió una sensación extraña y se cayó de rodillas cuando intentó poner un plato, precisó el menor en diálogo con NBC 5 Dallas-Fort Worth, un medio local.

“Ella no me respondía, pero me di cuenta que lo intentaba”, aseveró Isaiah en una entrevista que le realizó shineonlinehealth.com, una pagina web estadounidense. Esta última fuente precisó que Stephanie, en ese entonces, tenía problemas para mover su lado derecho y parte de su cara estaba caída.

El niño estaba asustado y nervioso

Es por esa razón que su hijo se comunicó con su abuela usando un teléfono y llamó al 911 utilizando otro. Él estaba asustado y nervioso, pero a pesar de todo, pudo actuar rápidamente para salvar a su madre.

Eventualmente, llegó una ambulancia y la progenitora pudo ser llevada al Centro Médico Methodist Mansfield. En dicho lugar, la directora de enfermería de la UCI de neurotrauma, Rachel Cochran, fue una de las primeras personas en atender a la mujer.

“Isaiah fue muy valiente durante todo este asunto. Hizo un gran trabajo al comunicar claramente los eventos que presenció en una situación muy estresante”, aseguró la profesional de la salud, de acuerdo a shineonlinehealth.com.

Gracias a su accionar, atendiendo a su madre en 27 minutos

Ella indicó a NBC 5 Dallas-Fort Worth que gracias al pequeño se le pudo tratar a la mujer en 27 minutos, “lo cual es increíble”. Stephanie permaneció en el hospital durante 10 días antes de regresar a casa con su familia. Ella debe seguir con terapias físicas, cognitivas y ocupacionales, pero lo bueno es que está mejorando día a día.

Cabe mencionar que Isaiah, a raíz de haber salvado a su madre, el Methodist Mansfield Medical Center le dio el premio al héroe de la salud comunitaria. El propio centro médico lo anunció en una publicación realizada en Facebook, donde adjuntó fotos virales del menor. En dos de ellas aparece con su madre. Aquí abajo podrás apreciar una.

Mira aquí la foto viral

En esta imagen se aprecia a Stephanie Subia y su hijo Isaiah Subia. (Foto: Methodist Mansfield Medical Center / Facebook)

Síguenos en nuestras redes sociales: