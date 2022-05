Es difícil sobrellevar la muerte de un ser muy querido. Así lo comprobó una joven de 22 años que reside en Palermo (Argentina). Mediante un extenso hilo viral, la tuitera @Servosynadamas compartió la situación particular que vivió al comunicarse con el número de teléfono de su madre, que falleció hace un tiempo.

En un relato cargado de emoción, Milu comenzó diciendo que “cuando murió mi mamá, jamás borré los chats porque siempre los volvía a leer. Volvía a escuchar los audios de ella una y otra vez, a veces me calmaba oírla, otras me terminaban de destruir”.

Cuando murió mí mamá, jamás borre los chat, porque siempre los volvía a leer, volvía a escuchar los audios de ella una y otra vez, a veces me calmaba oírla, otras me terminaban de destruir. Un día por cuestiones del trabajo, ya tenía la memoria llena del celu — Milu ❤️ (@Servosynadamas) May 24, 2022

Sin embargo, “un día, por cuestiones del trabajo, ya tenía la memoria llena del celu y no me quedó otra que formatear cosas, y perdí los audios de ella”. Consternada y frustrada, @Servosynadamas decidió nuevamente agregar el número de su mamá a su agenda de WhatsApp y le mandó un mensaje, según informó TN.

Para su sorpresa, quedó marcado con “las tildes azules”. Es decir, alguien lo había leído. “Claro, no creí que era mi mamá, sino que le dieron el número a otra persona, cosas normales que pasan (...) La verdad, no sé qué es lo que buscaba, o quizás sí. No sé. Un milagro, un despertar de esta pesadilla de no tener mamá. Así que llame al número”, explicó la chica.

Respuesta inesperada

Tras realizar la llamada, la muchacha aseguró que la voz del otro lado era similar a la de su madre. “Yo no sé si era mí locura o mí deseo que del otro lado esté ella, pero era su voz”, recordó Milu, quien, de inmediato, cortó y empezó a llorar.

Milu no podía cree cuando supuestamente volvió a escuchar la voz de su madre difunta. (Imagen: @Servosynadamas / Twitter)

Antes de eso, la argentina mandó un mensaje indicando “má, a Natalia la iban a operar de la vista”. Al poco tiempo después, la mujer que la atendió le envió un audio: “Hola cómo estás, no conozco a ninguna Natalia, debes tener el número equivocado, mí nombre es Karina, disculpa”.

Final conmovedor

Luego de este primer contacto, la usuaria le contó a Karina sobre la pérdida de su madre. “Me dijo que le hable cuando quiera. Que ella sabía que no era su mamá, pero que si me hacía bien a mí, que le cuente cómo estoy, lo que hago. Lo que deseo, lo que siento”, confesó la joven.

Y así estuvimos un par de meses, yo creyendo que era mí mamá, ella jugando a tener otra hija, porque Karina ya tiene los suyos. Fue una fantasía, creer que hablaba con mí mamá. Fue magia. Fue tan real, más real que éste mundo, dónde me siento sola, triste.

Gracias Karina — Milu ❤️ (@Servosynadamas) May 24, 2022

En ese sentido, ambas no perdieron al comunicación y Milu le agradeció por haberla acompañado en ese complicado momento. “Gracias. Porque sin saberlo, me sostuviste, me diste fuerzas. Un poco de fe. Nunca viene mal dejar este mundo real por un rato. A veces el mundo de los sueños nos ayuda a seguir”, escribió la protagonista en su último tuit.