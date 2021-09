Desde que nació, Jessica Soledad Lovera, una joven paraguaya de 21 años, nunca tuvo de cerca una figura paterna pues su padre biológico la dejó teniendo pocos meses de vida. Sin embargo, hace poco llegó a conocer a su progenitor, Fulciano Ramírez, asegurando que no guarda ningún tipo de rencor, todo lo contrario. La muchacha fue a su encuentro y no dudó en compartir el momento en sus redes sociales, provocando que su historia se convirtiese en viral.

Jessica Soledad recuerda que el Día del Padre le sabía a una celebración vacía, sentimiento que se acrecentó cuando se enteró que su padre la había dejado con 3 meses de nacida.

Narró que su madre le hablaba mucho de él, le reveló lo motivos personales que tuvo el hombre para dejar a su familia para irse a un lugar alejado, donde la señal telefónica era deficiente lo que, entre otras cosas, hizo sumamente difícil que se pudiera comunicar durante largos años con su hija.

Lovera reveló que su padre se encuentra en la localidad de General Aquino, departamento de San Pedro (Paraguay), mientras que ella reside en la ciudad de Luque, en el Departamento Central.

Sin embargo, y contrario a lo que pueda pensarse, mientras la joven fue madurando en edad y mentalmente, confiesa que los sentimientos negativos hacia su padre se fueron desvaneciendo.

“Su ausencia me enseñó que el odio no me lleva a ningún lado. No siento rencor ni nada. Es mi papá”, expresó al diario Extra de Paraguay.

Además, acotó que durante muchos años estuvo al tanto de lo que sucedía en la vida de su padre: “Tenía siempre información de él por medio de una tía, pero ansiaba verle. En casa no hay una sola foto suya y quería saber cómo era su rostro”.

Sin embargo, todo cambió cuando hace unos 3 meses recibió una llamada desde WhatsApp y su sorpresa fue tremenda cuando confirmó que se trataba de su padre. Desde entonces, se comunican cada 2 semanas, hasta que el último fin de semana pudo viajar para conocerlo por primera vez.

Jessica expuso sus sensaciones de la siguiente manera: “Fue una alegría verle. Desde chiquita preguntaba por qué me dejó, pero quería saber de él. Le vi y tuve una paz mental”, reveló. Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para compartir en sus redes sociales este importante hecho para su vida.

