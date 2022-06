Desde niña, Olesya Kulikova, de Áchinsk (Rusia), ha entrando y saliendo del hospital por sus múltiples problemas de salud; pero, los doctores no pudieron darle un diagnóstico hasta el 2009, cuando descubrieron el origen de sus dolencias. A través de las redes sociales, se conoció su historia, ahora viral, de lucha contra una rara condición.

La ‘pesadilla’ de Olesya empezó a los 14. En aquella oportunidad, la protagonista se enteró de que su corazón estaba en la parte derecha y, cuatro años después, le dijeron que su hígado se encontraba en el lado izquierdo.

“Cada vez que me hago un examen médico, tengo que explicar que mi corazón está a la derecha, no a la izquierda como todas las personas”, confesó Kulikova al diario The Sun.

Sin embargo, la situación de Olesya Kulikova se complicó en 2019. Tras quedarse internada por una supuesta neumonía, los doctores le indicaron que sus pulmones estaban ubicados al revés como si estuvieran reflejados en un “espejo”.

A Olesya Kulikova le diagnosticaron una extraña enfermedad que afecta sus órganos vitales. (Imagen referencial: Pixabay)

En ese sentido, el diagnóstico final era “inversus totalis”, una anomalía “en la que los órganos están en el opuesto del cuerpo” y que suele presentarse en una de cada 10 mil personas. Debido a esta enfermedad, le recomendaron no tener hijos.

“No tengo tatuajes, documentos o joyas que puedan advertir a los médicos si pierdo el conocimiento. Durante los electrocardiogramas, una prueba que verifica el ritmo cardíaco, (tengo que decirles) a los médicos que coloquen los electrodos a la derecha”, comentó la joven a NeedToKnow.online.

No acabaron las malas noticias

En 2021, la mujer rusa descubrió que tenía el síndrome de Kartagener, una afección hereditaria que causa dificultades para mover los desechos o fluidos de los pulmones. Esta condición generó que Kulikova sufra de neumonía cuatro veces.

No pensó rendirse

A pesar de su extraña enfermedad, Olesya Kulikova no bajó los brazos y dejó claro que “me avergonzaba tener situs inversus totalis, pero comencé a escribir en un blog y me escribieron personas de todos los países, la mayoría de las personas suelen hacer preguntas sobre mi salud y muchas me encuentran mediante hashtags en los que ofrezco apoyo”.