Para Fabiola Pérez, “primero la familia y, después, ¡también la familia!”. Por eso mismo, la joven, de la localidad argentina de Yerba Buena (Tucumán), renunció a su trabajo para poder cuidar a su querida tía Clara, quien padece Alzheimer. Ahí no acaba todo, pues consiguió un préstamo para abrir su emprendimiento desde su vivienda

No obstante, en un descuidado al salir de la entidad financiera, perdió el dinero. Al darse cuenta, ella utilizó las redes sociales para pedir ayuda. “Urgente. Por favor, ayuda. Perdí hace 10 minutos más o menos de trayecto del Banco Santiago del Estero hasta el barrio las Acacia”, comenzó diciendo en su cuenta de Facebook.

“Se me abrió la mochila y se me cayó la billetera. Recién sacaba mucha plata que me prestaron para abrir mi local de repostería en mi casa”, agregó.

Publicación de Fabiola desde su perfil de Facebook pidiendo la ayuda de la comunidad.

De inmediato, el posteo de Pérez acumuló una avalancha de reacciones y una mujer brindó un dato clave: “En el 102 se subió la chica que alzó tu billetera”. Con esta pista, Fabiola respondió: “Me dijeron que una chica que sí recuerdo haber visto en la parada de Canal 10 se subió al colectivo 102 y levantó mi billetera. Si ves esto, te pido de corazón que te comuniques conmigo, por favor. Ella estaba vestida de enfermera color gris”.

Campaña solidaria

Según comentó Fabiola a los medios, “la pasajera y el chofer alcanzaron a ver que se me cayó la billetera ahí, en esa parada. Hablaron con la enfermera, vieron la documentación, la plata, todo en una billetera larguita, rosa con flores, desgastada. Pero por el momento no tuve novedades”.

Si bien acudió al centro de monitoreo, según reveló ella, no pudo acceder a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad: “Lamentablemente demora un poco que permitan ver las filmaciones”. Ante esta dramática situación, los amigos de Fabiola y otras personas de buen corazón decidieron realizar una colecta para que la muchacha logre recuperar una parte del monto.

Triste final

“Me veo en la situación incómoda de pedir ayuda, además de seguir con la publicación hasta dar con esta chica. Ya que muchos me piden y mandan mensajes, dejaré mi alias: Faby22.UALA. El que pueda de corazón ayudarnos, desde ya muchas gracias”, indicó Pérez, cuyo caso se convirtió viral.

A pesar de este complicado panorama, Fabiola tenía “muchas esperanzas de que esta chica aparezca”. Sin embargo, la propia chica hizo otra publicación para informar que “apareció la billetera vacía, solo con la documentación y tarjeta”. “Veo que hay mucha maldad en algunas personas. Gracias de corazón a quienes me ayudaron a compartir. Gracias de corazón”, lamentó.

