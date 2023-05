Cuando se quiere, se puede. Aurora Sky Castner es una joven de Texas (Estados Unidos) que se ha convertido en un ejemplo de superación. Ella nació en la prisión del condado de Galveston y está próxima a estudiar en la Universidad de Harvard. Esta es su historia.

No se ha divulgado el nombre de la madre de Aurora, pero People (un medio estadounidense) sí indicó, citando a The Courier (un diario de Texas), que ella estaba encarcelada cuando dio a luz. La progenitora no tuvo participación en su educación desde que el padre de la protagonista la recogió y empezó a criarla.

Con 18 años, Aurora se graduó en Conroe High School, ubicado en 3200 W Davis St, Conroe. Ella ocupó el tercer lugar de su clase. Sin duda, un momento clave en su vida fue cuando el personal de una escuela primaria en la que estuvo vio potencial en ella y consideró que sería positivo que recibiera alguna orientación del programa Proyect Mentor de CISD, que, según People, “asocia a los voluntarios de la comunidad con los estudiantes”.

Es así como Mona Hamby se convirtió en su mentora. “Me dieron un artículo sobre ella. Su heroína era Rosa Parks, su comida favorita eran los tacos de Dairy Queen y le encantaba leer. Pensé que esto suena como una niña brillante. Todavía tengo ese papel hoy”, aseguró la mujer en diálogo con The Courier.

Ella se dio cuenta que Aurora “necesitaba más” que solo una guía para las actividades escolares. Es por eso que le ayudó en distintos momentos de su vida, como a la hora de elegir anteojos y su primer corte de cabello en el salón.

“Todo lo que Mona me enseñó fue muy valioso”

También es necesario mencionar que la joven recibió ayuda de dentistas, ortodoncistas y otros líderes comunitarios. Además, pudo disfrutar de un campamento de verano. “Era un ambiente muy diferente al que crecí y eso no es algo malo”, recalcó la protagonista de esta historia, de acuerdo a The Courier. “Todo lo que Mona me enseñó fue muy valioso de la misma manera que todo lo que pasé antes de Mona fue muy valioso”, agregó.

En marzo de 2022, Mona Hamby y su esposo, Randy, estuvieron con Aurora recorriendo el campus de Harvard. Ese momento hizo que la joven deseara más estudiar en dicha universidad.

¿Quién le ayudó a preparar su solicitud de ingreso a la universidad?

A la hora de preparar su solicitud de ingreso, la chica confió en James Wallace, un profesor de la Universidad de Boston. “Me ayudó a contar mi historia de la mejor manera posible”, aseveró. Eventualmente, ella envió su ensayo, el cual inició con la frase: “Nací en prisión”. Toda la información que brindó acabó convenciendo a Harvard. Es por eso que en otoño hará realidad su sueño de estudiar derecho ahí. La cuenta oficial de Facebook de la Academy for Science & Health, Conroe ISD no tuvo problema alguno en anunciar que fue aceptada con una foto viral donde ella aparece muy feliz.

